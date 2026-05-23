Damian Leitner und Leo Kruselburger bleiben an Bord

Sterzing. (PM Broncos) Leo Kruselburger wird auch im kommenden Winter in der Weihenstephan Arena auflaufen.

Nachdem der 19-Jährige sämtliche Jugendteams im Wipptal durchlief, folgte 2023 der Sprung in die erste Mannschaft der Falcons in Brixen. Kruselburger sammelte in seiner ersten Saison insgesamt 5 Vorlagen. In der Saison 2024/25 durfte Kruselburger dann bereits in der Alps Hockey League auflaufen. In insgesamt 13 Partien erzielte der Teenager 2 Tore und bereitete zwei weitere vor. Für die Falcons in Brixen sammelte er in 8 Begegnungen 6 Punkte (1 Tor, 5 Assists). Nachdem der 19-Jährige auf Grund einer Verletzung für einige Wochen ausfiel, durfte er in acht Playoffbegegnungen weitere Erfahrungen sammeln. Außerdem spielte Leo Kruselburger in der letzten Saison für die U18-Nationalmannschaft und stieg mit Italien in die 1. Division-B auf. In der abgelaufenen Meisterschaft sammelte der Rechtsschütze weitere wertvolle Erfahrung und verbuchte am Ende 4 Punkte in 41 Grunddurchgangsbegegnungen. In den Playoffs folgte dann ein weiterer Assist.

Auch Damian Leitner wird in der kommenden Meisterschaft wieder im Dress der Blau-Weißen auflaufen. Der 19-Jährige durchlief ebenfalls den gesamten Jugendsektor der Wildpferde und spielte erstmals in Brixen für eine 1. Mannschaft. Bereits in der abgelaufenen Saison durfte der junge Torhüter für die Wipptal Broncos auflaufen und konnte dabei in der Pre-Season überzeugen. Für weitere Einsätze hat es (noch) nicht gereicht.