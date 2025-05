Dallas Eakins: „Wir verstÃ¤rken unser Team weiterhin mit Spielern, die uns helfen werden, voranzukommen“ – Adler verpflichten AHL-Angreifer

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen.

Von den Toronto Marlies wechselt Zach Solow nach Mannheim.

Der 26-Jährige, der sowohl auf der Center- als auch auf der Flügelposition eingesetzt werden kann, unterschreibt bei den Adlern einen Einjahresvertrag.

„Wir verstärken unser Team weiterhin mit Spielern, die uns helfen werden, voranzukommen“, erklärt Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins. „Zach bringt Führungsqualitäten, eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und eine unglaubliche Arbeitsmoral mit. Er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, Spielzüge einzuleiten und zu punkten, wenn er in die richtigen Positionen kommt. Wir freuen uns, dass Zach und seine junge Familie bereit sind, sich unserem Club anzuschließen.“

Solow blickt auf eine erfolgreiche Zeit in der NCAA zurück. Für die Northeastern University stand er in 132 Partien auf dem Eis, dabei erzielte er 44 Tore und bereitete 60 weitere Treffer mit vor. Mitte April 2021 schloss sich Solow den Chicago Wolves an, wurde aber kurz darauf zu den Milwaukee Admirals transferiert. Für beide AHL-Teams absolvierte der in Naples (Florida) geborene US-Amerikaner insgesamt 33 Spiele. In dieser Zeit bestritt Solow aber auch 50 Partien für die Florida Everblades, mit denen er 2022 den Kelly Cup in der ECHL gewann.

Ende Juli desselben Jahres wechselte der 1,75 Meter große und 84 Kilogramm schwere Rechtsschütze zu den Toronto Marlies. Für das Farmteam der Maple Leafs lief der bullige Angreifer 147-mal auf und verbuchte 53 Scorerpunkte (21 Tore | 32 Vorlagen).

„Ich bin dankbar für die Möglichkeit, für die Adler zu spielen. Die Historie, die Fans und der Club an sich machen Mannheim zu einer spannenden Adresse, um Eishockey zu spielen. Ich werde alles geben, um dieser Mannschaft zu helfen“, sagt Solow.

Solow erhält bei den Adlern die Rückennummer 73. Dafür trägt Torhüter Leon Willerscheid, der bis dato diese Rückennummer innehatte, künftig die 67.

Der Kader 2025/26 in der Übersicht

Torhüter: Maximilian Franzreb, Leon Willerscheid

Verteidiger: Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Nicolas Mattinen

Angreifer: Kristian Reichel, Eric Uba, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim, Alexander Ehl, Justin Schütz, Zach Solow

Zach Solows Karriere in Zahlen

