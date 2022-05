„Dahoam is Dahoam“: Sebastian Vogl kehrt zum EVL zurÃ¼ck – â€žLandshuter Brauhaus Cupâ€œ wird Highlight in der Vorbereitung

Landshut. (PM EVL) Willkommen dahoam! Torhüter Sebastian Vogl kehrt nach zehn Jahren in der PENNY DEL zu seinen Wurzeln zurück und hat beim EV...

Landshut. (PM EVL) Willkommen dahoam! Torhüter Sebastian Vogl kehrt nach zehn Jahren in der PENNY DEL zu seinen Wurzeln zurück und hat beim EV Landshut einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben.

Der 35-Jährige, der im Jahr 2012 mit seinem Heimatverein die Meisterschaft in der damaligen 2.Bundesliga holte, wurde bei einem Pressegespräch offiziell vorgestellt.

„Ich freue mich einfach riesig, wieder zurück zu sein. Ich hatte auch andere Angebote aus der DEL, habe mich aber ganz bewusst dazu entschieden, wieder in die Heimat zurückzukehren. Der Kader gefällt mir sehr gut und ich bin auch schon ins Sommertraining eingestiegen. Und ich bin ja auch nicht umsonst gekommen. Ich will auch etwas gewinnen und bin bereit für alles“, sagte Vogl bei seiner Vorstellung in der Fanatec Arena. Der gebürtige Landshuter trug nach seinem Abgang aus Landshut vor zehn Jahren zunächst fünf Spielzeiten lang das Trikot der Grizzly Adams Wolfsburg und spielte im Anschluss weitere fünf Jahren bei den Straubing Tigers. Mit der Erfahrung von mehr als 250 DEL-Spielen will Vogl nun bei seinem Heimatverein neu angreifen.

„Sebastian und ich haben in Heilbronn zusammen eine Meisterschaft gewonnen und sind zusammen in die DEL2 aufgestiegen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Landshut entschieden hat. Er ist die klare Nummer eins und ich bin davon überzeugt, dass er uns noch mehr Rückhalt geben wird“, erklärt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler, der außerdem bekanntgab, dass das Torhütergespann neben Vogl aus drei vielversprechenden Nachwuchs- Schlussleuten besteht. Neben Nico Pertuch, seines Zeichens U 17-Nationaltorwart, werden die Straubinger Florian Bugl (20 Jahre/U 20-Nationaltorwart) und Philipp Dietl (17/U 18- Nationalmannschaft) mit Förderlizenzen für den EVL ausgestattet.

EVL-Spielbetrieb-Geschäftsführer Ralf Hantschke informierte zudem über die neue Aufteilung der Verantwortlichkeiten in der sportlichen Leistung des Vereins nach der Freistellung von Axel Kammerer: „Heiko und ich, wir haben beide unser Netzwerk und haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und die sportliche Leitung übernommen. Jetzt steht die Mannschaft für die neue Saison und wir haben uns entschieden, dass wir beide diesen Bereich auch im Verlaufe der Spielzeit betreuen wird.“

Lizenzierungsunterlagen werden fristgerecht eingereicht

Der EV Landshut hat zudem bekanntgegeben, dass der Verein die Unterlagen zur Lizenzierung für die kommende Saison fristgerecht einreichen wird. „Wir blicken der Lizenzierung frohen Mutes entgegen. Wir haben am Montag den finalen Abschluss gemacht, um zu klären, dass keine Fragen offenbleiben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Lizenz erhalten und dieses Thema dann erledigt ist“, sagt Hantschke.

Erste Informationen zum Dauerkartenvorverkauf

Nach den Pfingstferien startet außerdem der Vorverkauf der Dauerkarten. Detaillierte Informationen diesbezüglich werden am 22. Juni veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Reservierung bis zum 24. Juli möglich. Der Versand bzw. die Abholung der Tickets ist dann für den 1. August geplant.

Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) wird sich Sebastian Vogl dann beim EVL-Fan- Stammtisch im Biergarten Ellermühle den Fans vorstellen. Dann werden auch weitere neue Gesichter aus dem Team mit dabei sein.

„Landshuter Brauhaus Cup“ wird Highlight der EVL-Saisonvorbereitung

Der EV Landshut trifft im Rahmen der Saisonvorbereitung auf die Spielzeit 2021/22 der DEL2 auf attraktive Gegner aus der PENNY DEL, der DEL2 und der ICEHL.

Highlight der Vorbereitung ist neben der Saisoneröffnung gegen Kooperationspartner Straubing Tigers am Sonntag, den 14. August (14 Uhr/Fanatec Arena) vor allem der neu ins Leben gerufene „Landshuter Brauhaus Cup“ am ersten Wochenende der Bartlmädult (20. & 21.August 2022/jeweils ab 14.30 Uhr in der Fanatec Arena) an dem neben dem EVL die Augsburger Panther, Ligakonkurrent Ravensburg Towerstars und HK Olimpija Lljubljana aus der internationalen Ice Hockey League (ICHEL) teilnehmen werden. Das erste offizielle Eistraining in der Fanatec Arena findet am 3. August 2022 statt.

Sonntag, 14.08.22, 14 Uhr: Saisoneröffnungsfeier & Familientag

EV Landshut – Straubing Tigers

Samstag & Sonntag, 20. & 21.08.22: „Landshuter Brauhaus Cup“

Samstag, Halbfinale: 14:30 Uhr: Augsburger Panther (DEL)– Olimpija Ljubljana (ICEHL)

18:30 Uhr: EV Landshut – Ravensburg Towerstars (beide DEL2)

Sonntag, Spiel um Platz 3: 14:30 Uhr: Verlierer der Halbfinals

Finale: 18:30 Uhr: Sieger der Halbfinale

Samstag & Sonntag, 27. & 28.08.22: Turnierteilnahme

Freitag, 02.09.22, 19:30 Uhr: EV Landshut – Selber Wölfe

Sonntag, 04.09.22, 18:30 Uhr: Ravensburg Towerstars – EV Landshut

Freitag, 09.09.22, 19:30 Uhr: EV Landshut – Bayreuth Tigers