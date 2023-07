DÃ¤nischer Nationalspieler wechselt aus Bremerhaven nach Augsburg

Artikel anhören Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther besetzen wie geplant die sechste Importstelle im Angriff. Wenige Tage vor dem Beginn der Vorbereitung auf...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther besetzen wie geplant die sechste Importstelle im Angriff.

Wenige Tage vor dem Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2023-24 hat sich der dänische Nationalstürmer Niklas Andersen vom Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins für einen Wechsel in die Fuggerstadt entschieden.

Niklas Andersen wechselte zur Saison 2020-21 von seinem Heimatverein Esbjerg Energy, mit dem er 2017 Meister wurde, nach Bremerhaven. Für die Fischtown Pinguins bestritt der 180 cm große und 87 kg schwere Linksschütze in drei Spielzeiten insgesamt 143 Partien in der Deutschen Eishockey Liga. Dabei verbuchte Andersen 37 Tore und 36 Assists. Seit Jahren gehört der 25-jährige Däne zum festen Stamm der Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften stand Andersen jeweils im dänischen Aufgebot.

Trainer Christof Kreutzer über seinen neuen Angreifer: „Unser Ziel ist es immer gewesen, alle zunächst geplanten Importstellen vor Beginn des Eistrainings zu besetzen. Mit Niklas Andersen wechselt jetzt ein DEL-erfahrener Außenstürmer nach Augsburg. Er ist ein guter Skater und Teamspieler, der zudem mit einem sehr guten Schuss ausgestattet ist. Ich habe ihn in den letzten Jahren in der Liga oft spielen sehen und ihn auch bei der WM in Finnland live beobachten können. Dort war er einer der auffälligsten Dänen. Mit seinen erst 25 Jahren ist er zudem sicher noch nicht am Ende seiner persönlichen Entwicklung angelangt.“

„Ich blicke auf drei schöne Jahre in Bremerhaven zurück und möchte die Zeit dort nicht missen. Jetzt freue ich mich nach vielen guten Gesprächen mit Christof Kreutzer aber auf meine neue Herausforderung in Augsburg. Auch wenn die Panther sportlich ein hartes Jahr hinter sich haben, bleiben sie trotzdem eine gute Adresse in der DEL. Mit diesem Stadion und den Fans im Rücken wollen wir dieses Jahr wieder erfolgreiches Eishockey spielen und die Leute in Augsburg gut unterhalten“, so Niklas Andersen.

Niklas Andersen ist bereits in Augsburg eingetroffen. Er erhält das Panthertrikot mit der Nummer 71.

Niklas Andersens Karriere in Zahlen

