DÃ¤nischer Nationalspieler spielt zukÃ¼nftig fÃ¼r die Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der dänische Nationalspieler Emil Kristensen spielt zukünftig für die Wild Wings. „Ich bin froh, dass es mit der Verpflichtung funktioniert...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der dänische Nationalspieler Emil Kristensen spielt zukünftig für die Wild Wings.

„Ich bin froh, dass es mit der Verpflichtung funktioniert hat. Emil Kristensen ist im besten Eishockeyalter und mit seiner internationalen Erfahrung wird er dem Team weiterhelfen. Er passt spielerisch und charakterlich absolut zu den Wild Wings, wie ich sie mir zukünftig vorstelle.“, sagt Sportdirektor Christof Kreutzer über den 27 Jahre alten Neuzugang.

Emil Kristensen stand, nach Stationen in der SHL und der finnischen Liiga, zuletzt bei der EVZ Academy in der Swiss League (ehemals Nationalliga B) unter Vertrag. In 24 Spielen gelangen dem Rechtsschützen dabei 16 Scorerpunkte (6 Tore, 10 Assists). Zu seinem Engagement bei den Wild Wings sagt der dänische Nationalspieler folgendes: „Ich bin wirklich glücklich Teil des Teams zu sein und möchte mich in Zukunft bestmöglich in die Organisation einbringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein werden. Mein Spielstil ist sicherlich so, dass ich auch versuchen werde mich offensiv in unser Spiel einzuschalten. Hoffentlich werde ich einige Punkte machen und ein guter Zwei-Wege-Verteidiger für die Mannschaft sein, auf den sich die Kollegen und der Coach verlassen können.“

„Mit Emil Kristensen bekommen wir einen Spieler, der über ein sehr konstruktives Aufbauspiel verfügt. Mit seinem guten Schuss und dem sauberen Passspiel wird er uns offensive Power von der blauen Linie geben. Als Rechtsschütze erhöht er zudem unsere Flexibilität auf beiden Seiten des Eises.“, beschreibt Headcoach Niklas Sundblad seinen neuen Verteidiger.