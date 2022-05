DÃ¤nemarks Top-Goalie Sebastian Dahm: „Haben trotzdem ein super Turnier gespielt“

Helsinki. (MR) Dänemark konnte in diesem Quasi-Endspiel gegen die Slowakei nicht an die Leistung vom Vortag anknüpfen, als man etwas überraschend Kanada besiegt hatte....

Helsinki. (MR) Dänemark konnte in diesem Quasi-Endspiel gegen die Slowakei nicht an die Leistung vom Vortag anknüpfen, als man etwas überraschend Kanada besiegt hatte.

Dänemark benötigte aus dem heutigen letzten Gruppenspiel nur einen einzigen Punkt.

Doch heute wollte es vorne so überhaupt nicht laufen, und hinten kassierte man teils unglücklich abgefälschte Treffer. So lagen die Dänen früh 2:0 hinten und bekamen auch im Powerplay kein Bein auf die Erde. Besser machten es die Slowaken, die zwei von drei Überzahlspielen ausnutzten. Mit diesem 7:1 Sieg spielen die Slowaken statt der Dänen am Donnerstag in Tampere das Viertelfinale.

Das letzte Spiel von Frans Nielsen und Morten Poulsen in der Nationalmannschaft hatte man sich sicher anders vorgestellt, und für beide gab es einen emotionalen Abschied auch von den Mitspielern.

Sebastian Dahm, auch in Deutschland aus seiner Zeit in Iserlohn und Berlin bestens bekannt, fasste nach dem Spiel das heutige Match und den Turnierauftritt der Dänen zusammen.

Sebastian Dahm im Interview