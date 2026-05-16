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Dänemarks Frederik Storm: „Wir haben dieses Jahr eine etwas andere Mannschaft“

16. Mai 20261 Mins read55
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Frederik Storm im Interview - © Sportfoto-Sale (DR)
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Fribourg. (EM) Das Auftaktspiel haben die Dänen gegen Tschechien mit 4:1 verloren. 

Am Samstag stand für „Team Denmark“ aktive Regeneration mit einem Training auf dem Programm.

Das Team der Dänen ist gespickt mit einigen Spielern, die den Fans auch in Deutschland bestens bekannt sind.

Markus Lauridsen (HC Pustertal / ITA), Jesper Jensen Aabo und Mathias From (beide Klagenfurt / AT) haben in ihrer Karriere schon in der DEL gespielt. Phillip Bruggisser, Christian Wejse (beide Bremerhaven), Patrick Russell und Frederik Storm (beide Köln) verdienen aktuell ihre Brötchen in Deutschlands Top-Liga.

Für Frederik Storm (37) ist es schon die insgesamt 14. Senioren Weltmeisterschaft an der er teilnimmt.

Eishockey-Magazin Reporterin Michaela Ross sprach mit dem Routinier am Samstag nach dem Training, rund 24 Stunden vor dem nächsten Spiel der Dänen gegen einen der WM-Mitfavoriten Schweden.

Frederik Storm im Interview


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