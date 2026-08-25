Dackel Teckl ist das offizielle Maskottchen der WM 2027

München. (PM) Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ hat ihr offizielles Maskottchen: Teckl. Der sympathische, selbstbewusste und manchmal etwas freche Dackel wird Fans, Teams und Volunteers auf dem Weg zum Turnier sowie während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 begleiten.

Ein typisch deutscher Botschafter – mit Augenzwinkern

Mit Teckl setzt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 auf eine Hunderasse, die wie kaum eine andere mit Deutschland verbunden wird. Der Dackel greift dieses bekannte Bild des Gastgeberlandes auf – jedoch mit einem Augenzwinkern und einem modernen, eigenständigen Charakter.

Denn Teckl ist alles andere als zurückhaltend: Dackel gelten als mutig, intelligent, eigenwillig und ausgesprochen menschenbezogen. Sie sind aktive Begleiter, lieben Herausforderungen und verfügen über einen ausgeprägten Jagdtrieb. Bei Teckl richtet sich dieser allerdings weniger auf Wild als vielmehr auf Pucks. Mit seiner neugierigen und manchmal frechen Art bringt er damit Eigenschaften mit, die hervorragend zum Eishockey passen.

„Mit Teckl haben wir ein Maskottchen gefunden, das einen unverkennbaren Bezug zum Gastgeberland besitzt und gleichzeitig einen starken eigenen Charakter mitbringt. Er ist sympathisch, neugierig und selbstbewusst, darf aber auch einmal frech sein. Dazu kommt: Der Hund als bester Freund des Menschen passt wunderbar zum ‚Festival of Friendship‘. Genau diese Mischung macht ihn zu einer Figur, mit der wir Fans jeden Alters erreichen“, erklärt Claus Gröbner, Geschäftsführer des Organisationskomitees Eishockey-Weltmeisterschaft 2027.

Gestaltung und Idee

Teckl wurde entwickelt und gestaltet, indem die charakteristischen Merkmale und Eigenschaften eines Dackels in eine eigenständige Figur für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 übertragen wurden. Ziel war ein Maskottchen mit hohem Wiedererkennungswert, das sowohl auf dem Eis und in den Arenen als auch in der Kommunikation rund um das Turnier funktioniert. Auch die spätere Umsetzung als Live-Maskottchen in den Arenen spielte bei der Gestaltung von Beginn an eine wichtige Rolle.

„Der Dackel ist eine Figur, mit der sich wunderbar spielen lässt: Er gilt als typisch deutsch, hat vielleicht sogar ein etwas spießiges Image und ist gleichzeitig unglaublich sympathisch und charakterstark. Genau diesen vermeintlichen Widerspruch wollten wir mit Teckl humorvoll auflösen. Auch der Name trägt dieses Augenzwinkern in sich: Dackel, Teckel und Dachshund bezeichnen dieselbe Hunderasse, wobei ‚Teckel‘ vor allem aus der Jägersprache bekannt ist“, erklärt Gröbner.

423 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht