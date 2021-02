Dach der Weihenstephan-Arena in Sterzing eingestÃ¼rzt

Sterzing. (EM) Schlimme Nachrichten erreichen uns am Mittwochvormittag aus Südtirol. Das Dach der Weihenstephan-Arena in Sterzing hat offenbar der Schneelast nicht Stand gehalten und...

Das Dach der Weihenstephan-Arena in Sterzing hat offenbar der Schneelast nicht Stand gehalten und ist eingestürzt. Glücklicherweise soll es nach ersten Meldungen keine Personenschäden geben. Der Einsturz soll heute Morgen um 7 Uhr in der Früh geschehen sein.

Zunächst sei vermutet worden, so ein Bericht der Tageszeitung.it, dass sich noch eine Reinigungskraft in der Halle aufhalten würde. Glücklicherweise hatte diese aber ihren Dienst auf Dienstagabend vorgezogen. Am gestrigen Abend haben auch noch die Sterzing Broncos in der Halle ihr Training absolviert.

Der Klub steht nun ohne Heimspielstätte da. Wie es weitergehen soll, will man kurzfristig entscheiden.

Die Weihenstephan-Arena wurde 1983 erbaut. Statiker und Sachverständige werden nun im Zuge der Aufräumarbeiten erste Erkenntnisse sammeln und klären müssen, ob es in der Vergangenheit Versäumnisse gab. Zunächst aber ist in der Region die Erleichterung groß, dass keine Personen Opfer des Einsturzes wurden.

In Deutschland war im Jahr 2005 die Eissporthalle in Bad Reichenhall ebenfalls aufgrund von Schneelast eingestürzt. Fünfzehn Menschen waren damals verstorben.