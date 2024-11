Da war mehr drin! Haie gehen in Laibach leer aus

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verliert in Laibach mit 2:4. Ein Spiel, in dem für die Haie durchaus Punkte möglich gewesen wären. Die Haie,...

Die Haie, gestärkt durch den gestrigen Erfolg beim KAC, gehen mit viel Schwung in die Partie in Laibach. Wie schon in Klagenfurt verstecken sich die Tiroler nicht, sind aggressiv, haben in den ersten zehn Minuten mehr vom Spiel, und die deutlich besseren Chancen als die Gastgeber. Was sich der HCI vorwerfen muss ist, dass aus den Chancen kein Kapital geschlagen werden kann. Und so geht Ljubljana in Minute elf in Führung. Ziga Pance fälscht einen Schuss vor dem Tor unhaltbar ab. Dieser Treffer zeigt bei den Haien Wirkung, Olimpija ist jetzt besser im Spiel, und hat seine bisher beste Phase. Tore fallen in Drittel eins aber keine mehr, auch weil sich die Haie nach einigen Minuten wieder erfangen. Der HCI liegt trotz eines guten ersten Drittels und eines positiven Schussverhältnisses von 15:9 nach zwanzig Minuten mit 0:1 zurück.

Auch im zweiten Abschnitt beginnen die Haie ganz stark, und diesmal treffen sie auch. Nachdem Zusevics und Hirano bereits gute Möglichkeiten hatten, stellt Stefan Klassek mit einem satten Schuss auf 1:1 (24.). Der Ausgleich ist zu diesem Zeitpunkt hochverdient. Und die Haie legen gleich nach. Schöne Vorarbeit von Ryan Valentini, und Yushiroh Hirano stellt nur eineinhalb Minuten nach dem Ausgleich auf 2:1 für die Haie. Die Tiroler sind in weiterer Folge dem dritten Treffer näher als Olimpija dem Ausgleich, allerdings werden beste Möglichkeiten ausgelassen. Und so bleiben die Hausherren im Spiel, und drehen ihrerseits in nur 106 Sekunden die Partie von 1:2 auf 4:2. Zunächst stellt Mahkovec im Powerplay auf 2:2, Zajc und Simsic legen kurz darauf das 3:2 und 4:2 nach. Die Haie kommen im zweiten Abschnitt nach diesen Wirkungstreffern nicht mehr zurück, und müssen nun im dritten Drittel einem 2-Tore-Rückstand nachlaufen.

Im letzten Abschnitt verlegen sich die Slowenen mit dem Vorsprung aufs Kontern und lassen die Haie kommen. Der HCI läuft auch ein ums andere Mal an, bringt genug Scheiben aufs Tor, doch Lukas Horak ist an diesem Abend nicht mehr zu bezwingen. Der Goalie wird nach dem Spiel auch zum Man oft the Match gewählt.

Die Haie verlieren bei Olimpija Ljubljana nach phasenweise guter Leistung mit 2:4. Aufgrund des Spielverlaufs und der Chancen wäre an diesem Abend für den HCI aber viel mehr möglich gewesen. Jetzt geht es für alle Teams in die Länderspielpause. Für die Haie geht es am 13.11. mit dem Heimspiel gegen Linz weiter.

Olimpija Ljubljana – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:2 (1:0,3:2,0:0)

Torfolge: 1:0 Pance (11.), 1:1 Klassek (24.), 1:2 Hirano (25.), 2:2 Mahkovec (34./PP1), Zahj (35.), Simsic (36.);

