Da war mehr drin fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt auswärts dem HC Pustertal mit 1:4. Schade, da wäre mehr drinnen gewesen.

Die Fans in der Intercable Arena in Bruneck sehen ein unterhaltsames, aber wildes erstes Drittel. Beide Teams finden teils große Chancen vor, meist aber durch Fehler der jeweiligen Defensive verursacht. Die Haie haben den besseren Start. Bereits nach einer Minute taucht Mark Rassell alleine vor Wölfe-Goalie Roy auf, schießt aber zu unplatziert. Nach einer weiteren guten Chance von Ryan Valentini werden die Pustertaler gefährlicher. Evan Buitenuis muss zwei Big Saves auspacken um die Null zu halten. Auf der Gegenseite scheitern wiederum Dobnig, Bär und Mackin mit guten Möglichkeiten. Das einzige Tor des Abschnitts verbuchen die Hausherren. Alex Petan schließt eine schöne Einzelleistung zum 1:0 ab (18.).

Zweites Drittel, gleiches Bild: Beide Teams sind defensiv fehleranfällig und kommen so offensiv immer wieder zu guten Chancen. Auf Seiten der Haie finden Grasso (nach Valentini-Pass), Hirano und Rassell (in Unterzahl) die besten Möglichkeiten vor, auf Seiten der Wölfe scheitern Frycklund und Co. immer wieder am sensationellen Buitenhuis. Tore im zweiten Abschnitt sind aber Fehlanzeige. Nach 40 Minuten steht es, trotz der vielen Topchancen, nur 1:0 für den HCP. Für die Haie ist noch alles drinnen.

Zu Beginn des Schussabschnitts dann einige Strafen, und die Haie können in dieser Phase ausgleichen. Nicht aber in einem ihrer Powerplays, sondern in Unterzahl! Yushiroh Hirano erzielt nach einem schönen Solo den Ausgleich (43.), das erste Tor eines Japaners in der win2day Ice Hockey League. Die Tiroler sind in den Minuten danach besser im Spiel, bringen sich durch ein Geschenk aber wieder selbst ins Hintertreffen. Die Haie-Defensive serviert HCP-Stürmer Purdeller die Scheibe im Slot, der bedankt sich – 2:1 (48.). Als Frycklund fünf Minuten vor dem Ende aus einem Konter auf 3:1 erhöht ist das Spiel quasi entschieden. Das 4:1 ins leere Tor von Mantinger (60.) nur noch Draufgabe.

Der HCI verliert beim HC Pustertal in einem Spiel, das von Fehlern auf beiden Seiten geprägt war, mit 1:4. Die Innsbrucker leisteten sich defensiv zu viele Unsicherheiten, und ließen auch im Powerplay die Durchschlagskraft vermissen. Am kommenden Sonntag geht es in der TIWAG Arena gegen Asiago. Die Italiener unterlagen heute Ljubljana auswärts knapp mit 1:2.

HC Pustertal Wölfe – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:1 (1:0,0:0,3:1)

Torfolge: 1:0 Petan (18.), 1:1 Hirano (43./SH1), 2:1 Purdeller (48./GWG), 3:1 Frycklund (55.), 4:1 Mantinger (60./EN);