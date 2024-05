Da kommt Vorfreude auf: WÃ¶lfe testen international und fÃ¼nfmal auf eigenem Eis

Freiburg. (PM EHCF) Die Eishockey-WM ist für das DEB-Team beendet, die „Early-Bird-Phase“ des Dauerkartenverkaufs läuft, das neue Wölfe-Team nimmt weiter Gestalt an und auch...

Freiburg. (PM EHCF) Die Eishockey-WM ist für das DEB-Team beendet, die „Early-Bird-Phase“ des Dauerkartenverkaufs läuft, das neue Wölfe-Team nimmt weiter Gestalt an und auch die Testspiele für die kommende Saison sind bereits terminiert.

Neben der zweiten Auflade des Wölfe-Cup (31.08. bis 01.09.2024) mit dem Testspiel-Highlight im nimmermüden Derby gegen die Schwenninger Wild Wings, testet das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski gegen internationale Vertreter aus der Swiss League, MyHockey League und der ICE Hockey League.

Zusätzlich zu den zwei Spielen des Wölfe-Cups warten damit drei weiter Vorbereitungsspiele auf eigenem Eis in der Echte Helden Arena auf alle Wölfe-Fans!

Das Testspielprogramm in der Übersicht:

Di, 13.08.2024 – EHC Freiburg vs. Gegner offen

Fr, 16.08.2024 – EHC Freiburg vs. EHC Olten

So, 18.08.2024 – Vorarlberg Pioneers vs. EHC Freiburg (in Feldkirch)

Sa, 24.08.2024 – EHC Chur vs. EHC Freiburg (in Dornbirn)

Di, 27.08.2024 – EHC Visp vs. EHC Freiburg

Sa, 31.08.2024 – EHC Freiburg vs. Schwenninger Wild Wings (Wölfe-Cup)

So, 01.09.2024 – EHC Freiburg vs. Gegner offen (Wölfe-Cup)

Fr, 06.09.2024 – EHC Freiburg vs. HC La Chaux de Fonds

Sämtliche Testspiele in der Echte Helden Arena (auch die Wölfe-Cup-Spiele ohne Freiburger Beteiligung) sind Bestandteil der neuen Wölfe-Dauerkarte. Noch bis zum 30. Juni gilt die „Early-Bird-Phase“ zum absoluten Spezialpreis! Jetzt einfach online unter ehcf.reservix.de bestellen und den „coolsten“ Sport der Stadt live und hautnah erleben. Weiter Informationen zur Dauerkarte gibt es auf ehcf.de.