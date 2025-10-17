„Da hat er Eier gezeigt“ – Haie-Trainer Jalonen genießt seine letzte Saison in Köln, Dresden wartet auf ersten Heimsieg und sucht dringend einen Center

Bonn. (PM MagentaSport) Die Kölner Haie bleiben beim 5:2 in Dresden formstark, fahren den 3. Sieg in Serie ein.

Schon im Anfangsdrittel sorgen die Haie mit einer 3:0-Führung für klare Verhältnisse: „Wir hatten einen richtig guten Start. Es ist so wichtig, dass du in den Auswärtsspielen sofort da bist. Über das 2. Drittel bin ich nicht happy, da waren wir ein bisschen schlampig“, analysiert Kölns Trainer Kari Jalonen, der den Verein nach der Saison verlassen wird – warum eigentlich? „Es hat familiäre Gründe, warum ich zurück in die Heimat gehen möchte. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit zu tun, das genieße ich. Das müssen wir Schritt für Schritt machen. Das Team wird immer besser.“ Respekt erntet dafür von seinem Goalie Tobias Ancicka: „Er hat sich vor die Mannschaft gestellt und es uns persönlich erzählt. Davor muss ich den Hut ziehen, da hat er Eier gezeigt.“

Dresdens Trainer Niklas Sundblad wartet noch auf den 1. Heimsieg und hadert mit den „einfachen Gegentoren“ zu Beginn des Spiels, macht dafür aber auch die Kölner Spielstärke verantwortlich: „Wir spielen gegen 4 Sturmreihen, da könnte jeder bei uns in der Top-Reihe spielen. In der mittleren Phase geben wir fast alles. Respekt, aber es ist nicht gut genug. Fünf Gegentore sind zu viele.“

„Ein Center ist das, was wir brauchen“ – Eine Dresdner Baustelle ist in der Offensive ausgemacht, ein eiskalter Mittelstürmer wird dringend gesucht: „Es gibt die, die uns nicht gut genug sind, die wir aber bekommen würden. Und dann gibt es die, die wir gerne hätten, wo wir aber nicht ganz oben auf der Wunschliste stehen oder sie zu teuer sind. Wir haben nach wie vor Budget. Jetzt muss der richtige kommen, dann schlagen wir zu“, verrät Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos.

Dresdner Eislöwen – Kölner Haie 2:5

Der Aufsteiger hat sich gegen Vizemeister Köln viel vorgenommen, wird aber schon mit dem 0:1 nach 43 Sekunden überrumpelt. Nach dem 1. Drittel steht es schon 0:3, die Dresdner Aufholjagd im starken Mitteldurchgang kann die Wende nicht herbeiführen. Die Eislöwen warten weiter auf ihren 1. Heimsieg, die Haie springen durch den 3. Sieg in Folge in der Tabelle vorerst auf Platz 3.

Niklas Sundblad, Trainer Dresden, über das spielentscheidende 1. Drittel: „Fast jedes Spiel kriegen wir am Anfang so einfache Gegentore. Wir sind bereit und wollen spielen, aber es geht fast jeder Schuss rein. Dann kämpfen wir gegen den Rückstand an, das ist schwer. Sie haben aber auch einen sehr starken Kader. Wir spielen gegen 4 Sturmreihen, da könnte jeder bei uns in der Top-Reihe spielen. In der mittleren Phase geben wir fast alles. Respekt, aber es ist nicht gut genug. Fünf Gegentore sind zu viele. Um mindestens eine Chance zu haben, müssen alle die maximale Leistung zeigen.“

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen, vor dem Spiel über den Bedarf eines neuen Offensivspielers: „Ein Center ist das, was wir brauchen. Einen Mittelstürmer wollen wir schon seit 8 Wochen holen. Wir haben noch keinen Nummer 1 Center, das tut uns am meisten weh. Es gibt einige Mittelstürmer auf dem Markt. Die sind größtenteils aus Nordamerika, aber auch aus Europa. Es gibt die, die uns nicht gut genug sind, die wir aber bekommen würden. Und dann gibt es die, die wir gerne hätten, wo wir aber nicht ganz oben auf der Wunschliste stehen oder sie zu teuer sind. Wir haben nach wie vor Budget. Jetzt muss der richtige kommen, dann schlagen wir zu. (…) Wichtig ist aber vor allem, dass wir die Spieler zurückkriegen, die verletzt waren. Dann werden wir schon sehen, wo wir wirklich stehen.“





Kari Jalonen, Trainer Kölner Haie: „Wir hatten einen richtig guten Start. Es ist so wichtig, dass du in den Auswärtsspielen sofort da bist. Über das 2. Drittel bin ich nicht happy, da waren wir ein bisschen schlampig. Im 3. Drittel hatten wir dann wieder eine gute Balance und haben ihnen nichts geschenkt.“

… über seine Entscheidung, die Haie zum Ende der Saison zu verlassen: „Es hat familiäre Gründe, warum ich zurück in die Heimat gehen möchte. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit zu tun, das genieße ich. Das müssen wir Schritt für Schritt machen. Das Team wird immer besser.“





Tobias Ancicka, Goalie Kölner Haie, über den Rücktritt von Trainer Jalonen zum Saisonende: „Er hat es sehr gut gemacht. Er hat sich vor die Mannschaft gestellt und es uns persönlich erzählt. Davor muss ich den Hut ziehen, da hat er Eier gezeigt.“

MagentaSport-Experte Sven Felski über die Schwächen der Dresdner Eislöwen: „Die Handlungsschnelligkeit fehlt mir manchmal. Es läuft 3, 4 Minuten alles normal und es ist ein gutes Spiel und dann sind wieder 2, 3 Situationen, wo man nicht handlungsschnell ist, in blöde Situationen kommt und dann die Gegentore frisst.“

Gerd Nettekoven, Vorstand Stiftung Deutsche Krebshilfe, über eine längerfristige Kooperation mit der DEL: „Der Aktionsspieltag in der vergangenen Saison war eine großartige Initiative der PENNY DEL, wo das Thema Krebs und die Arbeit der Deutschen Krebshilfe in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Bei dieser wunderbaren Initiative ist deutlich geworden, welche Stärke der Sport hat, so ein gesellschaftliches Thema wie Krebs zu transportieren. Krebs betrifft uns alle. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir gesagt: Da können wir mehr draus machen. Auch die Klubs, alle machen mit. Wir versuchen das mal zu verstetigen und eine langfristige Situation zu bringen. Dafür sind wir unglaublich dankbar. (…) Für die Krebsbekämpfung hat die Prävention in Zukunft ein unglaubliches Potenzial. 40 Prozent aller Krebsneuerkrankungen in Deutschland wären vermeidbar, wenn wir uns alle gesundheitsbewusster verhalten würden. Das ist ein Thema, das auf der Plattform Sport als Botschaft gut vermittelt werden kann.“

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke fügt hinzu: „Wir haben die Partnerschaft letztes Jahr mit einem tollen Start angefangen. Alle haben direkt gefragt: Was können wir weiter machen? Deswegen gab es die Gespräche im Sommer. Die Deutsche Krebshilfe ist super professionell aufgestellt. Wir arbeiten toll zusammen, auch kommunikativ mit den Medien, und bespielen unsere gegenseitigen Plattformen. Von daher macht es richtig Spaß, weil es keine One-Way-Street ist, sondern eine echte Partnerschaft.“

