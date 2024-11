D-Cup: Deutschland besiegt Ã–sterreich deutlich 6:0 und holt sich den zweiten Platz

Landshut. (MR) Zum Abschluss des diesjährigen Deutschland-Cup trafen sich Deutschland und Österreich zum ewig jungen Derby. Es ging noch um die Ehre und die...

Landshut. (MR) Zum Abschluss des diesjährigen Deutschland-Cup trafen sich Deutschland und Österreich zum ewig jungen Derby. Es ging noch um die Ehre und die Abschlussplatzierungen.

Zunächst ging vieles in Richtung Tiefensee, der heute sein Spiel bekam. Vielleicht dauerte es ein wenig, bis man sich in neuen Reihen sortiert hatte, denn Justin Schütz stand zwar auf dem Bogen aber nicht auf dem Eis. Dafür war Verteidiger Daubner in den Sturm gerückt. Antreiber auf Deutscher Seite blieb aber wie auch in den vorigen Spielen zum großen Teil Stachowiak. Zur Mitte des Startabschnitts ging es sehr schnell, Stachowiaks Rückpass wurde gerne von einem Österreicher aufgenommen, der Obrist losschickte. Dieser wiederum blieb aber hängen, kaum dass er im Anfriffsdrittel war. Und wieder schnell zurück mit diesmal dem erfolgreichen Abschluss durch Schinko (10.).

Arno Tiefensee erwischt einen Sahnetag

Früh im zweiten Durchgang hielt Daubner in Torjägermanier die Kelle in den Schuss und durfte über das 2:0 jubeln. Wenig später kassierte Loibl wegen eines Kniechecks eine Spieldauerstrafe, doch diese konnte das ÖEHV Team nicht nutzen. In letzter Instanz war da ja noch Arno Tiefensee. Den dritten Treffer des Tages erzielte Lokalmatador Kühnhackl (34.) unter großem Jubel der Fans. Der Schlussabschnitt zeigte ein ähnliches Bild, vor allem aber Tiefensee zeigte sich höchst aufmerksam und ließ sich auch von Getümmel um sein Tor herum nicht ablenken oder aus der Ruhe bringen. Den nächsten Treffer erzielte wieder die DEB-Auswahl, Pfaffengut konnte Wagner’s Rebound zum 4:0 unterbringen (47.). Damit war das Spiel eigentlich gelaufen, aber der Gegner drückte weiterhin, wollten sie doch auch unbedingt zum Turnierabschluss noch auf die Tafel kommen. Es sollte nicht sein. Schinko und Eder trieben das Ergebnis noch in weitere Höhen, und die letzten beiden Spielminuten konnten die Mannen von Harry Kreis in bester Penaltykilling-Manier clever verteidigen, sodass man am Ende das Turnier mit einem Sieg und dem zweiten Platz abschließen konnte. Außerdem freute sich Tiefensee zu recht über den Shutout.

Es spielten:

GER – 31 Arno Tiefensee – 3 Dominik Bittner, 49 Lukas Kälble – 63 Luis Schinko, 19 Wojciech Stachowiak, 25 Daniel Schmölz; 9 Leon Gawanke, 70 Maximilian Daubner – 61 Markus Schweiger, 81 Daniel Pfaffengut, 74 Justin Schütz; 79 Colin Ugbekile, 43 Jan Luca Sennhenn – 96 Andreas Eder, 50 Patrick Hager, 7 Maximilian Kastner; 93 Philipp Preto, 38 Fabio Wagner – 48 Philipp Krauß, 15 Stefan Loibl, 34 Tom Kühnhackl

AUT – 30 David Kickert – 35 Clemens Unterweger, 5 Gregor Biber – 15 Lucas Thaler, 21 Lukas Haudum, 28 Marco Richter; 8 Thimo Nickl, 32 Berndt Wolf – 22 Vinzenz Rohrer, 18 Benjamin Baumgartner, 27 Paul Huber; 14 Niklas Würschl, 20 Ramon Schnetzer – 7 Nico Feldner, 24 Felix Maxa, 13 Patrick Obrist; 12 Patrick Söllinger, 26 Paul Stapelfeld – 11 Henrik Neubauer, 2 Daniel Obersteiner, 16 Simon Schwinger

Die Treffer erzielten:

1:0 (09:42) Schinko (Kälble)

2:0 (23:08) Daubner (Kühnhackl, Loibl)

3:0 (33:26) Kühnhackl (Stachowiak, Wagner)

4:0 (46:21) Pfaffengut (Wagner, Gawanke)

5:0 (56:02) Schinko (Schmölz)

6:0 (59:17) Eder

Schiedsrichter: Mikko Kaukokari, Lukas Kohlmüller (Ludvig Lundgren, Jiri Ondracek)

Strafen: GER – 5+SD Loibl; AUT – 2 Min.

Zuschauer: 3283

