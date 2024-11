D-Cup 2024: Die Slowakei besiegt auch DÃ¤nemark

Landshut. (MR) Am letzten Spieltag traten mittags Dänemark und die Slowakei gegeneinander an. Das Spiel ging bis ins Penaltyschiessen, hier siegten die Slowaken 3:2....

Landshut. (MR) Am letzten Spieltag traten mittags Dänemark und die Slowakei gegeneinander an. Das Spiel ging bis ins Penaltyschiessen, hier siegten die Slowaken 3:2.

Die Tabellensituation vor diesem dritten und letzten Spieltag war bereits eindeutig: Slowakei mit 6 Punkten quasi uneinholbar vorn, Gegner Dänemark hatte 2 Punkte auf dem Konto. Daher wird dieser Spieltag wohl ein reines Schaulaufen oder Spiel um die Ehre. Dass Dänemark und die Slowaken schnell und druckvoll kommen, hatte das Deutsche Team ja am eigenen Leibe erfahren. Und genauso ging es auch hier zur Sache, wobei nach einer Anfangsphase für die Slowakei die Dänen immer mehr das Spiel übernahmen und teils mit fünf gegen fünf Powerplay spielten. Ein Treffer wollte im Startabschnitt noch nicht fallen.

Früher Gegentreffer pulverisiert gutes erstes Drittel der Dänen

Dänemark war wohl noch mit den Gedanken in der Kabine und agierte zu lasch in der eigenen Zone. Der Slowake bedankte sich srtig und schoss in der 21. Min. zur erstmaligen Führung ein. Zwar konnten die Dänen vier Mi9nuten später ein Powerplay zum Ausgleich nutzen, doch die Spielanteile lagen jetzt bei den Slowaken, die dann auch in der 28. Minute wieder vorlegen konnten, als der Stürmer seinem Verteidiger davonlief. Im dritten Durchgang ging es hin und her, und nach überstandener Unterzahl drückten nunmehr die Dänen etwas mehr. Zur Drittelmitte schließlich konnten sie im Powerplay den 2:2 Ausgleichstreffer in die Maschen fälschen. Beide Mannschaften bemühten sich, aber selbst die Verlängerung blieb torlos, sodass das Penaltyschiessen entscheiden musste. Hier hatten die Slowaken letztlich mit 2 zu 1 Torerfolg die Nase vorn und konnten sich mit diesem 3:2 Sieg mit fast reiner Weste (1 Punkt verloren) zum Turniersieger krönen und feiern lassen.

Die Tore erzielten:

0:1 (20:39) Bucek (Hrehorcak)

1:1 (24:59) Madsen (Kjaer, Schultz) PP1

1:2 (27:55) Lukosik

2:2 (50:13) Olesen (Kjaer) PP1

2:3 (65:00) Pospisil GWS



Schiedsrichter: Tobias Bjoerk, Andre Schrader (Daniel Hynek, Markus Merk)

Strafen: DEN – 4 Min.; SVK – 10 Min.

Zuschauer: 1200