Cutler lässt Sonderzug jubeln: Huskies holen drei Punkte in Freiburg

Mit über 800 per Sonderzug angereisten Fans im Rücken traten die Huskies am Freitagabend beim EHC Freiburg an.

Nach zwei torlosen Dritteln ohne viele große Chancen, war es im Schlussabschnitt Brandon Cutler, der das Spiel mit drei Treffern entscheiden konnte. Philipp Maurer durfte mit seinen Vorderleuten einen Shutout bejubeln.

Highlights waren im ersten Spielabschnitt noch Mangelware. Beide Teams ließen früh in der Partie Überzahlsituationen ungenutzt verstreichen. Lediglich Reisnecker auf Seiten der Wölfe feuerte einmal gefährlich aufs Tor (9.). Mit Ablauf des zweiten Powerplays für die Gastgeber scheiterte zudem noch O’Donnell aus kurzer Distanz an Maurer (13.). In den Schlussminuten des Drittels übernahmen schließlich die Schlittenhunde etwas das Kommando, aber auch die Versuche von Valenti aus dem High Slot (16.) und von Garlent nach Vorarbeit von Wolf (17.) blieben ungenutzt, weswegen es ohne Treffer in die erste Pause ging.

Das Mitteldrittel war praktisch eine Kopie des ersten Abschnitts. Beide Teams ließen erneut zu Drittelbeginn jeweils ein Powerplay verstreichen und auch im Anschluss waren gute Chancen lange Zeit Mangelware. Auf der einen Seite verpasste Sager (28.), auf der anderen Seite war Maurer bei einem Abschluss von Miller zur Stelle (30.). Dann waren wieder die Nordhessen zunehmend am Drücker und Cutler hatte die Führung ganze zweimal auf dem Schläger: Zunächst hatte er etwas Pech als er nur den Pfosten traf (30.), dann verhinderte Hegmann den Gegentreffer nachdem Cutler sich über die linke Seite stark durchgesetzt hatte (36.). In der Zwischenzeit hatte noch Valent mit einem weiteren Abschluss sowie Turgeon im Nachsetzen die Chance auf das erste Tor des Spiels, scheiterten aber ebenfalls am Wölfe-Goalie (36.). So blieb es auch nach 40 Minuten beim 0:0.

Der Schlussabschnitt wurde schließlich zur Sternstunde des Brandon Cutler. In der 43. Minute fuhr der Kanadier über die rechte Seite in gefährliche Position und setzte den Puck perfekt in den rechten oberen Winkel. In der 45. Minute verpassten die Schlittenhunde es noch nachzulegen: Wolf eroberte den Puck im Offensivdrittel, scheiterte dann aber, genau wie auch Keck im Nachschuss, an Hegmann. Was die Top-Reihe noch verpasste, erledigte kurz darauf Brandon Cutler für sie. Diesmal fuhr der Kontingentstürmer über den rechten Flügel vors Tor und schob die Scheibe auf der linken Seite vorbei am Wölfe-Schlussmann ins Tor (48.). Anschließend waren die Huskies wieder im Pech, denn sowohl Sager (53.) als auch Valenti (54.). trafen lediglich das Gestänge und verpassten so die Entscheidung. In den letzten Minuten drängten die Wölfe nochmal auf den Anschlusstreffer, fanden aber mehrmals in Maurer ihren Meister. So war es am Ende erneut Brandon Cutler, der die Partie mit einem Treffer ins leere Tor entschied und so seinen Hattrick schnürte.

Tore:

0:1 Cutler (Bender, Detsch – 43. Min.)

0:2 Cutler (48. Min.)

0:3 Cutler (ENG – Olsen, Brune – 60. Min.)

