CS2 – Profilerr: eine neue Ressource fÃ¼r Cybersportler

Eine neue Online-Plattform für CS2-Spieler wurde eröffnet – Profilerr. Cybersport ist ein neuer Trend im Sportbereich. Hier kämpfen die Spieler um den Titel, das beste Team in zahlreichen Spielen zu werden. Jeden Tag gewinnt diese Richtung mehr und mehr an Popularität, und es ist ziemlich schwierig, eine vertrauenswürdige Quelle zu finden, in der alle wichtigen Informationen gesammelt werden.

Daher wird den Spielern eine neue Plattform zur Verfügung gestellt – https://profilerr.net/de/. Der Autor ist eZstah, ein Experte in der Welt des Cybersports, er aktualisiert ständig Daten über Spiele, Mannschaften und andere wichtige Daten. Der Benutzer kann ein persönliches Konto registrieren. Die Registrierung ist schnell, sie kann auf zwei Arten erfolgen: per E-Mail und über Steam. Die Hauptbereiche sind: CS2 Matches, CS2 Pro Teams, CS2 Pro Spieler, CS2 Pro Einstellungen, Sight Generator und Steam ID Finder, Inventarkosten, Statistiken, hier erhalten Spieler grundlegende Informationen über Cybersport.

Abschnitt CS2 Matches

Möchten Sie die Ergebnisse von Matches sehen oder gleich eines ansehen? Gut, dann können Sie den Bereich CS2 Matches nutzen, der aktuelle und bereits ausgetragene Matches enthält. Wenn Sie möchten, können Sie die Spiele nach verschiedenen Merkmalen sortieren: Länder, Mannschaften, Zeit des Spiels. Hier finden Sie auch Informationen zu bereits ausgetragenen Spielen. Die Ergebnisse sind bereits verfügbar, Sie müssen sich nur noch mit ihnen vertraut machen und wissen, wer jetzt in Führung liegt.

Bereich CS2 Pro Teams

Es gibt viele Teams im Cybersport, es ist schwer zu verstehen, welches Team besser oder schlechter ist. Die Plattform hat ein ganzes Top zusammengestellt, das die wichtigsten Merkmale der einzelnen Teams aufzeigt, die dort vertreten sind.

Jeder der Indikatoren ist für die Zusammenstellung der Top wichtig. Die Siegquote ist ein statistischer Indikator, der wie folgt berechnet wird: die Anzahl der Siege geteilt durch die Anzahl der Spiele. Je höher dieser Indikator ist, desto höher ist die Siegchance des Cyber-Athleten im nächsten Match. K/D ist ein Indikator, der die Anzahl der Kills im Verhältnis zu den Deaths angibt.

Abschnitt CS2 Pro Spieler

In diesem Bereich können Sie sich mit jedem Spieler vertraut machen. Wenn Sie möchten, können Sie auf den Namen eines Spielers klicken und zum vollständigen Profil gehen, in dem alle wichtigen Informationen über ihn, seine Fähigkeiten, Einstellungen und andere Daten gesammelt sind.

Einige Spieler nehmen führende Positionen ein, die ersten fünf:

ZywOoM: 23 – Alter. Seine Headshot-Rate liegt bei 33%, seine ADR bei 85,05 und sein K/D bei 1,38.

S1mple: 26 – Alter. Seine Headshot-Rate liegt bei 34%, ADR bei 85.21 und K/D bei 1.38.

Sh1ro: 22 – Alter. Headshot-Rate – 22%, ADR – 78.12, K/D – 1.45.

Deko: 22 – Alter. Anzahl der Kopfschüsse – 30% ADR – 79.95 K/D – 1.35.

m0NESY: 18 – Alter. Anzahl der Kopfschüsse – 30%, ADR – 79.52, K/D – 1.32.

Jeder Indikator ist wichtig, so ist ADR (durchschnittlicher Schaden pro Runde) einer der wichtigsten statistischen Indikatoren, der die Effizienz des Spielers charakterisiert. Er spiegelt die durchschnittliche Menge an Schaden wider, die ein Spieler seinen Gegnern pro Runde zufügt. Headshot Count ist das Verhältnis von Headshots zur Gesamtzahl der Schüsse, und K/D ist die Abkürzung für Kills/Deaths, d.h. das Verhältnis der Kills eines Cyber-Athleten zu seinen Todesfällen.

CS2 Pro Einstellungen

Das Wichtigste in diesem Spiel sind nicht nur die Statistiken, sondern auch die Einstellungen, die der Cyber-Athlet vornimmt. Das reicht von den Grundeinstellungen bis zur Ausrüstung. Der Spieler ZywOo hat zum Beispiel die folgenden Einstellungen:

DPI400

Hz1000

Mausbeschleunigung0

Roheingabe1

Empfindlichkeit2

Windows-Empfindlichkeit6

Zoom-Empfindlichkeit1.00

eDPI800

Bildseitenverhältnis4:3

Seitenverhältnis mit Skalierungsmodus4:3 gestreckt

ZOWIE XL2546K

JBL Quantum 910

ZOWIE EC2-CW

Xtrfy K5 Kompakt RGB Transp.

Jeder Spieler hat seine eigenen Einstellungen. Dieser Abschnitt ist besonders interessant, wenn Sie wissen möchten, wie beliebte Cyber-Athleten erfolgreich sind.

Visier-Generator

Wenn Sie das richtige Zielfernrohr wählen, ermöglicht es dem Spieler, den Feind auf verschiedene Entfernungen leichter und schneller auszuschalten. Deshalb hat der Shooter seit langem die Möglichkeit, das Zielfernrohr vollständig individuell einzustellen. Sie können die folgenden Einstellungen verwenden:

Stil: Standard, Klassisch, Dynamisch; Transparenz, Dicke, Größe, Abstand, Umriss – diese Kategorien werden manuell durch numerische Werte angepasst; Farbe: Sie können Ihren Farbton manuell über die klassische Palette auswählen; Vorhandensein eines Punktes in der Mitte; Form: kreuzförmig, T-förmig.

Sobald das perfekte Visier erstellt ist, können Sie es im Spiel anwenden, indem Sie den Code kopieren. Bei der Erstellung eines Visiers sollten Sie bedenken, auf welcher Karte Sie spielen werden. Wenn die Karte beispielsweise menschenleer ist, ist es besser, eine kontrastreichere Farbe für die Markierungen zu wählen, damit sie sich von dem Hintergrund der Texturen abheben. Berücksichtigen Sie also bei der Anpassung der Parameter die Besonderheiten der Karte, um feindliche Modelle effektiv zu erkennen.

Inventarkosten

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie viel Ihr Inventar kostet, wird Ihnen dieser Abschnitt helfen, diese Frage zu beantworten. Hier sehen Sie die wichtigsten Metriken Ihres Profils, einschließlich des Gesamtwerts Ihres Kontos. Dieses Tool analysiert alle Informationen zu Ihrem Inventar und zeigt Ihnen dann die Gesamtzahl der Gegenstände und deren Preis an.

