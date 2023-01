Crocodiles verlieren Heimspiel gegen Leipzig

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die EXA Icefighters Leipzig mit 1:3 (0:0/0:3/1:0) verloren. Die Crocodiles konnten sich im letzten...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die EXA Icefighters Leipzig mit 1:3 (0:0/0:3/1:0) verloren.

Die Crocodiles konnten sich im letzten Hauptrundenspiel gegen die Leipziger über die Rückkehr von Niklas Jentsch und Max Schaludek freuen, mussten aber kurzfristig auf den erkrankten Thomas Zuravlev verzichten.

Im ersten Spielabschnitt waren die Hausherren klar spielbestimmend, brachten doppelt so viele Schüssen auf das Tor wie die Gäste – gingen aber trotzdem mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Vor 1.151 Zuschauern fiel das erste Tor erst im zweiten Spielabschnitt. Ex-Krokodil Victor Östling netzte gezielt ein (32.). Der Gegentreffer brachte Verunsicherung in das Hamburger Spiel, die gleich zwei weitere Rückschläge verdauen mussten. Joonas Riekkinen erhöhte auf 0:2 (38.) und Jonas Wolter legte in Überzahl nach (40.).

Im letzten Drittel wehrten sich die Crocodiles gegen eine Niederlage, kamen über den Anschlusstreffer durch Luis Müller (49.) aber nicht hinaus.

„Im ersten Drittel haben wir das Spiel gut kontrolliert, aber kein Tor geschossen. Wenn du nach dem Drittel ohne Tor raus gehst, ist das schwer für den Kopf. Dann machen wir einen kleinen Fehler, bekommen ein Gegentor und fangen an, vorsichtig zu spielen. Und wir können nicht vorsichtig spielen“, sagte Trainer Henry Thom und lobte den Kampf seiner Mannschaft im letzten Drittel: „Trotzdem war es heute für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir nur wieder Tore schießen, dass man daraus die Euphorie auch mitnehmen und weiter pushen kann.“

1438 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München