Crocodiles unterliegen in Diez

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel bei den EG Diez-Limburg Rockets am Freitagabend mit 2:3 (0:2/2:0/0:1) verloren.

Den Start in die Partie hat die Mannschaft von Trainer Jacek Plachta völlig verschlafen: In der 5. Spielminute brachte Kyle Brothers die Rockets in Führung, wenig später standen plötzlich sechs Hamburger auf dem Eis und die folgende Strafe nutzten die Hausherren zum 2:0 (8.). Eine Reaktion von den Crocodiles blieb zunächst aus. Stattdessen unterlief den Hanseaten in der 12. Spielminute erneut ein Wechselfehler. Diesmal blieb ein Gegentreffer in Unterzahl allerdings aus.

Im zweiten Spielabschnitt nahm die Mannschaft um Kapitän Norman Martens endlich Fahrt auf. Ausgerechnet Adam Domogalla, der nach knapp zwei Monaten Verletzungspause erstmals wieder dabei war, brachte die Crocodiles nach feinem Zuspiel von Max Schaludek wieder ran (28.). Die Crocodiles setzten nach und erspielten sich immer mehr Spielanteile. In der 36. Minute fiel der verdiente Ausgleich – erneut durch Comebacker Domogalla (36.).

Das letzte Drittel gehörte den Gästen. Immer wieder wurden die Rockets in der eigenen Zone eingeschnürt, doch die Scheibe wollte nicht in die Maschen. Stattdessen klingelte es plötzlich auf der anderen Seite, als Ex-Krokodil Tim Marek bei einem Abpraller zur Stelle war (56.). Der Führungstreffer der Diez-Limburger stellte den Spielverlauf ab dem zweiten Drittel auf den Kopf, die Hamburger konnten daran aber nichts mehr ändern.

„Wir haben das erste Drittel verschlafen und sind dann erstmal einem Rückstand hinterhergelaufen. Danach waren wir überlegen, im letzten Drittel haben wir das Tor der Rockets belagert. Aber die Scheibe wollte nicht rein. 40 Minuten Eishockey zu spielen reicht einfach nicht. Das muss in unsere Köpfe“, sagte Doppelpacker Adam Domogalla.