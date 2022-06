Crocodiles testen gegen den Meister

Die Crocodiles Hamburg treffen in der Vorbereitung auf den Meister der Oberliga Nord. Am Freitag, den 02. September 2022, tritt die Mannschaft von Trainer...

Die Crocodiles Hamburg treffen in der Vorbereitung auf den Meister der Oberliga Nord.

Am Freitag, den 02. September 2022, tritt die Mannschaft von Trainer Henry Thom in Halle an. Das Spiel beginnt um 20.00 Uhr. Einen Tag später kommt es in Hamburg zum direkten Rückspiel. Im Eisland Farmsen läuft die Scheibe ab 16.00 Uhr.

„Wir freuen uns, dass es in der frühen Phase der Vorbereitung gleich zu einem Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister kommt. Die Saale Bulls sind für das Team und unsere Fans ein attraktiver Gegner“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch.

Bislang stehen damit in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 vier Partien fest. Neben den Saale Bulls Halle treffen die Hamburger auch auf die Hannover Scorpions.

Die Vorbereitungsspiele im Überblick:

Freitag, 02. September 2022, 20.00 Uhr: Saale Bulls Halle – Crocodiles Hamburg

Samstag, 03. September 2022, 16.00 Uhr: Crocodiles Hamburg – Saale Bulls Halle

Freitag, 09. September 2022, 20.00 Uhr: Hannover Scorpions – Crocodiles Hamburg

Sonntag, 11. September 2022, 16.00 Uhr: Crocodiles Hamburg – Hannover Scorpions

Tickets für die Vorbereitungsspiele können ab Juli 2022 erworben werden.