Crocodiles siegen auch in Pink

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die Rostock Piranhas mit 7:2 (0:2/5:0/2:0) gewonnen und damit den sechsten Erfolg vor heimischer...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die Rostock Piranhas mit 7:2 (0:2/5:0/2:0) gewonnen und damit den sechsten Erfolg vor heimischer Kulisse in Folge eingefahren.

Vor 1.200 Zuschauern und in pinken Trikots sah es zunächst gar nicht gut aus für das Team von Trainer Henry Thom. Rückstand nach knapp zwei Minuten, eine Verletzung bei Thomas Zuravlev und das 0:2 kurz vor der Pause. Doch der Pausentee wirkte – und wie!

In doppelter Überzahl verkürzte Harrison Reed in der 21. Minute auf 1:2 und legte, erneut in doppelter Überzahl, gleich noch den Ausgleich nach (23.). Die Piranhas wankten und mussten gleich die nächsten Treffer einstecken: Dominik Lascheit sorgte für die Führung (25.) und Niklas Jentsch erhöhte 29 Sekunden später auf 4:2. Die Gäste nahmen eine Auszeit und brachten wieder mehr Ordnung in die Defensive, mussten aber in der 37. Minute noch das 5:2 durch Lascheit hinnehmen.

Im letzten Spielabschnitt ließ das Tempo nach, die Hamburger konnten dennoch noch zweimal jubeln. Harrison Reed schnürte seinen zweiten Hattrick in dieser Saison (46.) und Yannis Walch erzielte sein erstes Saisontor (56.).

„Wir haben eine gute Reaktion auf das erste Drittel gezeigt. Hätten wir die beiden Überzahltore zu Beginn des zweiten Drittels nicht gemacht, wäre es noch viel schwerer geworden. Das war der Wendepunkt heute“, so Verteidiger Yannis Walch.

Am Sonntag geht es für die Crocodiles in Tilburg weiter.