Crocodiles gewinnen Spitzenspiel

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer mit 5:2 (1:0/2:2/2:0) gewonnen. Gegen die Hannover Scorpions musste Henry Thom auf...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer mit 5:2 (1:0/2:2/2:0) gewonnen.

Gegen die Hannover Scorpions musste Henry Thom auf Raik Rennert, Nils Kapteinat, Jan Tramm, Dominic Steck, Fabian Jebens und Luis Müller verzichten.

Nichtsdestotrotz kamen die Hausherren vor 1.162 gut in die Partie und begegneten den bis dato ungeschlagenen Scorpions auf Augenhöhe. In der 18. Minute nutzte Dennis Reimer eine Vorlage von Thomas Zuravlev und brachte die Hanseaten in Führung.

Den kleinen Vorsprung baute Harrison Reed nach der Pause aus. Es waren nur acht Sekunden im zweiten Durchlauf gespielt, da setzte sich der Kanadier auf der rechten Seite durch und suchte mit seinem Zuspiel Max Spöttel. Der Passversuch landete aber am Schlittschuh eines Hannoveraners und von dort im Tor (21.). In der 27. Minute tauschten die Stürmer die Rollen, der Pass von Spöttel kam durch und Reed erhöhte per Direktabnahme auf 3:0. Der Spitzenreiter aus der Wedemark bäumte sich auf und machte es noch einmal spannend. Brandon Alderson (31.) und Pascal Aquin (39.) verkürzten auf 3:2.

Im letzten Spielabschnitt machten die Gastgeber alles klar: In Überzahl komplettierte Reed seinen Hattrick (46.) und Dennis Reimer sorgte für das 5:2 (52.). Die Gäste fanden keine Antwort mehr.

„Es fühlt sich gut an, das bislang wichtigste Spiel der Saison gewonnen zu haben Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Meine Familie war heute in der Halle und es war schön, vor ihnen einen Hattrick zu schießen“, so Harrison Reed.

Am Dienstag geht es für die Crocodiles auswärts bei den Diez-Limburg Rockets weiter.