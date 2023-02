Crocodiles gewinnen Nord-Duell

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die Rostock Piranhas am Freitagabend mit 7:5 (2:1/4:2/1:2) gewonnen. Die Hausherren starteten vor 1.811...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die Rostock Piranhas am Freitagabend mit 7:5 (2:1/4:2/1:2) gewonnen.

Die Hausherren starteten vor 1.811 Zuschauern mit einem schnellen Tor durch Philip Kuschel in die Partie (3.), konnten damit aber keinen Wirkungstreffer erzielen. Die Gäste agierten mutig und kamen ihrerseits zu Chancen, die Kai Kristian zunächst noch entschärfen konnte. In der 10. Minute war aber auch der Hamburger Schlussmann machtlos, als Keegan Danserau zum Ausgleich traf. Die Antwort der Elbstädter folgte in Überzahl durch Thomas Zuravlev, der seiner Mannschaft mit dem 2:1 eine knappe Führung zur Pause verschaffte.

Im zweiten Spielabschnitt konnten die Gastgeber mit dem zweiten Torerfolg von Zuravlev erneut einen frühen Treffer bejubeln (22.). Die Rostocker schlugen zwar in der 25 Minute zurück, Max Spöttel stellte 25 Sekunden später aber den alten Abstand wieder her (25.). In der 27. Minute erhöhte Kapitän Dominik Lascheit auf 5:2, eine Vorentscheidung war das aber noch nicht. Thomas Voronov verkürzte auf 5:3 (29.). Die Hausherren setzten nach und erzwangen durch Philip Kuschel schließlich das 6:3 (36.).

Im letzten Drittel ließen die Crocodiles nach und Rostock kam zurück ins Spiel. Keegan Danserau (41.) und Tom Pauker (49.) machten es noch einmal richtig spannend. Die Nerven der Hamburger hielten allerdings und Philipp Hertel machte mit dem Schuss ins leere Rostocker Tor schließlich den Sack zu (60.).

„Wir haben uns auf der guten Leistung der ersten 40 Minuten ausgeruht und es am Ende noch eng werden lassen. Die Fans haben uns dann aber nochmal gepusht. Das war super und wird in den Playoffs richtig wichtig sein“, so Thomas Zuravlev.

