Crocodiles gewinnen in Herne

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Nachholspiel bei den Herner Miners am Dienstagabend mit 4:2 (0:1/1:1/3:0) für sich entschieden und damit den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Wie schon am Sonntag musste Henry Thom auf Juuso Rajala, Sebastian Moberg und Dominic Steck verzichten, hinzu kamen am Dienstag Nils Kapteinat, Luis Müller und Daniel Visner. Als zweiter Torwart reiste Lukas Usselmann mit in den Westen.

Die Hanseaten zeigten sich spielfreudig und testeten Hernes Björn Linda gleich mehrfach – doch der Schlussmann bestand und die Hausherren nahmen ein Geschenk der Hamburger zum Führungstreffer an. Ein Missverständnis an der gegnerischen blauen Linie bescherte Christopher Seto einen Alleingang und das 1:0 per Unterzahltor (8.).

Im zweiten Spielabschnitt waren die Crocodiles etwas schwächer, konnten durch Tobias Bruns aber den zwischenzeitlichen Ausgleich markieren (26.) Nils Liesegang sorgte allerdings dafür, dass seine Mannschaft mit einer knappen Führung in den Schlussabschnitt ging (38.).

Im letzten Drittel drehten die Spieler um Kapitän Dominik Lascheit noch einmal auf. Niklas Jentsch traf früh zum 2:2 (42.) und Yannis Walch drehte die Partie mit einem Unterzahltor zugunsten der Elbstädter (56.). Den Deckel setzte Max Schaludek mit einem weiteren Unterzahltreffer ins leere Herner Tor drauf (59.).

„Den Sieg haben wir uns verdient. Natürlich dürfen wir uns nicht so viele Strafen einfangen, aber unser Unterzahlspiel hat gut funktioniert und wir haben trotz der beiden Rückstände nie den Kopf hängen lassen“, sagte Siegtorschütze Yannis Walch.

