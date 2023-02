Crocodiles gewinnen in Essen

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel bei den ESC Wohnbau Moskitos Essen am Freitagabend mit 4:3 (4:1/0:1/0:1) gewonnen. Ohne Kapitän Dominik...

Ohne Kapitän Dominik Lascheit, Philip Kuschel, Sebastian Moberg und Dominic Steck bestimmten die Gäste das Spiel und sammelten schon in den ersten Minuten fleißig Torschüsse. Obwohl die Essener in der 9. Minute durch Robin Slanina etwas glücklich in Führung gingen, riss die Chancenflut nicht ab. Und so belohnten sich die Hamburger durch einen Powerplaytreffer von Wiljami Kupiainen (14.) und drehten das Spiel mit einem Doppelschlag von Max Schaludek (15.) und Daniel Visner (15.) innerhalb von 46 Sekunden. In der 19. Minute legte Niklas Jentsch in Überzahl noch einmal nach und bescherte den Crocodiles eine solide 4:1-Führung zur ersten Pause.

Mit dem Vorsprung im Rücken ließen die Hamburger aber plötzlich nach – und die Hausherren wieder ins Spiel kommen. Die Moskitos nahmen die Einladung an und verkürzten durch Moritz Kottstörfer auf 4:2 (31.).

Auch im letzten Spielabschnitt konnte die Mannschaft von Trainer Henry Thom den Schalter nicht mehr umlegen. Kevin Bruijsten erzielte in der 45. Minute den Anschlusstreffer und sorgte damit für zusätzliche Verunsicherung in der Hamburger Defensive. Doch die knappe Führung hatte bis zum Schluss Bestand.

„Wir haben das erste Drittel gut gespielt. Aber mit der Führung im Rücken haben wir gedacht, das Spiel ist vorbei. Dadurch ist es knapp geworden und wir können uns freuen, dass wir die drei Punkte noch mitgenommen haben“, sagte Wiljami Kupiainen, der seinen ersten Treffer für die Hanseaten erzielte.

