Crocodiles gewinnen fÃ¼nftes Spiel in Folge

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Auswärtsspiel in Herford am Dienstagabend mit 5:0 (1:0/3:0/1:0) gewonnen und damit den fünften Sieg in Serie eingefahren. Im Vergleich zum Sieg am Sonntag musste Henry Thom auf Dennis Reimer (Sperre) und Tobias Bruns (familiäre Gründe) verzichten. Die Gäste zeigten von Beginn an eine konzentrierte Leistung, standen hinten stabil und suchten geduldig die ersten Torchancen. In der 13. Minute wurde die Geduld belohnt und Niklas Jentsch brachte seine Mannschaft in Führung. Im zweiten Spielabschnitt machten die Hausherren Druck und prüften Hamburgs Schlussmann Kai Kristian ein ums andere Mal – doch der Torwart hielt den Kasten sauber und vorne sorgte Juuso Rajala mit einem Powerplaytor dafür, dass das Momentum wieder auf Seiten der Hanseaten war (30.). Max Spöttel (32.) und Sebastian Moberg (36.) erhöhten auf 4:0 und nahmen den Ice Dragons damit den Wind aus den Segeln. Im letzten Drittel konzentrierten sich die Hamburger auf die Defensivarbeit und halfen Kai Kristian schließlich zum ersten Shutout in dieser Saison. Den Schlusspunkt setzte Max Schaludek mit dem 5:0 (59.). „Wir wollten das Spiel kontrollieren, haben das auch im ersten Drittel stark gemacht und eine gute Chance effektiv genutzt. Im zweiten Drittel hatte Herford zunächst die besseren Chancen, die Kai gut entschärfen konnte. Mit dem 2:0 kam der Wendepunkt, dann hat vorne alles geklappt für uns. Es freut mich für Kai, dass wir endlich die Null gehalten haben", sagte Trainer Henry Thom.