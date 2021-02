Crocodiles gelingt Revanche gegen Rostock

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Rückspiel gegen die Rostock Piranhas am Sonntagabend mit 4:2 (1:2/1:0/2:0) gewonnen. Der Mannschaft von Trainer Jacek...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Rückspiel gegen die Rostock Piranhas am Sonntagabend mit 4:2 (1:2/1:0/2:0) gewonnen.

Der Mannschaft von Trainer Jacek Plachta war anzusehen, dass die Niederlagen gegen Rostock (2:5) und in Hannover (1:5) noch in den Köpfen steckten. Es fehlte die Leichtigkeit, doch der Wille war da. Die Hamburger investierten viel und näherten sich einem Torerfolg an, der schließlich dem Kapitän gelang. Bei Norman Martens‘ Schuss hielt ein Rostocker noch die Kelle rein, sodass die Scheibe eine schwer zu berechnende Flugbahn nahm und Piranhas-Torwart Nils Velm auf dem falschen Bein erwischte (6.). Die Freude über die Führung währte jedoch nur kurz. Ein Fehler im Spielaufbau der Hamburger bescherte Filip Stopinski einen Alleingang auf das Tor von Kai Kristian und den Ausgleich (8.). Die Crocodiles blieben in der Folge zwar überlegen, eine Strafzeit und ein Gegentreffer in Unterzahl, sieben Sekunden vor Drittelende, sorgte jedoch für einen weiteren Rückschlag.

Im zweiten Spielabschnitt bauten die Gastgeber Druck auf und kreierten mehr Chancen. 15 Schüsse parierte Velm, ausgerechnet beim Bauerntrick von Norman Martens musste sich der Schlussmann allerdings geschlagen geben. Der verdiente Ausgleich durch den Kapitän (28.).

Im Schlussabschnitt blieben die Hausherren dominant und holten sich schließlich die Führung zurück. Dominik Lascheit stellte zunächst auf 3:2 (50.) und setzte nach feiner Kombination mit Fabian Calovi und Thomas Zuravlev den Deckel drauf (55.). Rostock setzte zwar zum Schlussspurt an, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

„Wir haben eine ordentliche Reaktion gezeigt und über 60 Minuten alles rausgehauen. Wir haben heute keinen Schönheitspreis gewonnen, das war eher ein Arbeitssieg. Aber danach fragt hinterher keiner mehr. Dienstag müssen wir jetzt nachlegen“, sagte Dominik Lascheit.

Am Dienstag folgt für die Crocodiles das Rückspiel gegen die Hannover Indians.

Die Piranhas müssen beim 2:4 kräftmäßigen Tribut zollen

Rostock. (PM Piranhas) Der REC drehte bei den Crocodiles Hamburg zunächst ein 0:1 zum 2:1, doch am Ende musste er sich geschlagen geben.

„In den ersten acht Minuten fanden wir gar nicht statt, haben trotz Überzahl-Situationen drei Gegentore kassiert. So eine Schwächephase darf man sich in der Oberliga nicht erlauben, das wird in jedem Spiel bestraft. Beim 2:4 waren wir dran und konnten unser System zeigen, es reichte aber nicht zum Anschlusstreffer. Wir müssen es schaffen, unsere Linie von Beginn an konzentriert durchzubringen“, hatte REC-Trainer Chris Stanley zum 3:8 seines Teams am Freitag gegen die Tilburg Trappers gesagt.

Am Sonntag sollte es bei den Crocodiles wieder besser laufen, und das tat es zunächst auch, denn nach Rückstand gingen die Gäste mit einem 2:1 in die erste Pause – getroffen hatte Lukas Koziol sieben Sekunden vor Ablauf der ersten 20 Minuten.

„Bis zum 0:1 waren wir noch etwas nervös, dann kamen wir aber zunehmend besser ins Spiel und verdienten uns die Führung“, meinte Mannschaftsleiter Raik Palmer. „Da kann man schon sagen, dass die Mannschaft im Vergleich zu Freitag eine Reaktion gezeigt hat. Wir waren diesmal von Beginn an da.“

Im Mitteldurchgang machten die Hausherren etwas mehr Druck und kamen zum Ausgleich.

Raik Palmer: „Das war ein eher durchwachsenes Drittel von uns. Wir kamen nicht so richtig ins Spiel, während die Hamburger die Schlagzahl teilweise erhöhen konnten. Ich hoffe, wir können im Schlussdrittel noch mal ein Schippe drauflegen.“

Dies ging nicht in Erfüllung, die Piranhas kassierten noch einen Doppelschlag von Crocodiles-Torjäger Dominik Lascheit.

„Im Prinzip war es wie unser Spiel davor in Hamburg (5:2 – d. Red.), nur eben andersrum. Das letzte Drittel dominierte uns der Gegner, und wir mussten kräftemäßig Tribut zollen“, so Raik Palmer.

Bereits am Mittwoch geht es um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Salle Bulls aus Halle weiter.

Piranhas: Velm (Meder) – Gerstung, Becker, Noack, Koziol, Seckel – Voronov, von Ungern-Sternberg, Dunbar, Schubert, Müller, Bauhof, Stopinski, Koopmann, Pauker

Neben Top-Scorer Matthew Pistilli und Sean Morgan fehlte den Gästen auch Sebastian Brockelt, dessen Verletzung wieder aufgebrochen ist. Verteidiger Philipp Seckel kehrte hingegen aufs Eis zurück.

Tore: 1:0 Martens (6.), 1:1 Stopinski (8.), 1:2 Koziol (19:53 – in Überzahl), 2:2 Martens (28.), 3:2 Lascheit (50.), 4:2 Lascheit (55.)

Strafminuten: Crocodiles 18, Piranhas 14

Autor: Arne Taron / NNN-Redaktion