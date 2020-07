Crocodiles erhalten Oberliga-Lizenz – und zittern mit zwei Clubs

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben die Zulassung zur Oberliga Nord für die Saison 2020/21 vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) erhalten. Diese normalerweise freudige...

Diese normalerweise freudige Nachricht wird an der Elbe aber mit einem bitteren Beigeschmack aufgenommen.

Denn nachdem sich die Clubs aus Essen und Duisburg bereits in die Regionalliga zurückgezogen haben, verwehrt der DEB aktuell noch zwei weiteren Teams die Zulassung zur Oberliga Nord. „Das wäre in dieser sehr angespannten Lage ein herber Rückschlag für die gesamte Liga“, so Geschäftsführer Sven Gösch.

Große Solidarität in der Oberliga Nord

Alle Vereine der Oberliga Nord haben bereits ihre Solidarität mit den zwei betroffenen Clubs ausgesprochen und fordern den DEB auf, unverzüglich die Zulassungsentscheidung zu überprüfen und mit den beiden angesprochenen Vereinen in Kontakt zu treten.

„Gerade in dieser sehr angespannten Phase sollten wir alle zusammen nach Lösungen suchen. Alle Clubs der Oberliga Nord sind dazu bereit und möchten noch mal deutlich herausstellen, dass es bei Aufrechterhaltung der ausgesprochenen Ablehnungen zu weiteren Schäden kommen kann, deren Ausmaß noch nicht abzusehen ist, sagt Jürgen Schubert, Geschäftsführer des Herner EV, auch im Namen aller Oberliga Nord-Teams.