Crocodiles bezwingen Tilburg

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die Tilburg Trappers am Dienstagabend mit 5:4 (2:2/1:0/2:2) gewonnen.

Ohne Dominik Lascheit, Sebastian Moberg, Philip Kuschel und Dominic Steck, aber dafür mit Daniel Visner, kamen die Hamburger gut in die Partie und begegneten den zunächst zurückhaltend auftretenden Gästen auf Augenhöhe. Als die Niederländer jedoch in Führung gingen (6.), erspielte sich der Tabellenzweite ein klares Chancenplus. Kai Kristian hielt die Hamburger im Spiel, die durch den Ausgleich von Juuso Rajala plötzlich wieder da waren (16.). Marvin Timmer stellte zwar 13 Sekunden später auf 1:2 (16.), doch die Mannschaft um Ersatz-Kapitän Jan Tramm fand erneut eine Antwort: Niklas Jentsch eroberte die Scheibe in der neutralen Zone und schloss den Konter mit dem 2:2 ab (18.).

Im zweiten Spielabschnitt drehten die Crocodiles vor 836 Zuschauern die Partie und gingen durch Max Schaludek erstmals in Führung (24.). Im Anschluss daran bekamen die Hausherren Oberwasser, verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen.

Im Schlussdrittel stellte Brett Bulmer per Powerplay-Treffer schon früh auf 3:3 (42.), doch Harrison Reed brachte die Gastgeber durch einen Penalty wieder auf die Siegerstraße (52.) und Thomas Zuravlev erhöhte auf 5:3, als Tilburg den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers zog (58.). Die Gäste konnten es zwar noch einmal spannend machen und auf 5:4 verkürzen (59.), den Sieg ließen sich die Hanseaten aber nicht mehr nehmen.

„Heute war es wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben eine gute Antwort auf das Spiel in Duisburg gefunden. Wir müssen wieder mehr Konstanz ins Spiel bekommen und jetzt einen Endspurt hinlegen“, sagte Max Schaludek.

