Cristiano DiGiacinto, Verstärkung für den weißroten Angriff

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den kanadischen Stürmer Cristiano DiGiacinto mit einem Vertrag ausgestattet zu haben.

Im Hinblick auf die Schlussphase der Meisterschaft und den Endspurt in der Regular Season um einen der hart umkämpften Plätze in den Top Six ist die weißrote Sportabteilung nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

DiGiacinto (183 cm x 88 kg) bevorzugt das körperbetonte Spiel, hat eine sehr gute Übersicht und ein goldenes Händchen, dadurch besticht er sei es als Vollstrecker als auch als Assist-Geber. Der 28-jährige, gebürtig aus Hamilton (Ontario), wird zum Wochenende in Bozen erwartet und könnte sein Debüt bereits im Derby gegen Pustertal am Dienstag, 13. Februar, geben.

Die Karriere

DiGiacinto machte in der Ontario Hockey League auf sich aufmerksam und wurde 2014 von den Tampa Bay Lightning in der sechsten Runde als 160. Wahl gedraftet. 2017 folgte dann das Debüt in der ECHL, wo er es auf 12 Einsätze brachte und anschließend für weitere zwei Saisonen im Trikot der Acadia University spielte. Seinen ersten Vertrag in der American Hockey Legaue unterzeichnete er 2021 bei den Hartford Wolf Pack: in seiner ersten Saison in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga erzielte er 6 Tore und 7 Assist. Im Jahr darauf verblieb er bei Hartford und spielte abwechselnd in der ECHL im Trikot der Jacksonville Icemen. Auch In der laufenden Saison wechselte er zwischen der AHL und der East Coast mit den Cincinnati Cylcones, wo er es in 21 Spielen auf 5 Tore und 12 Assist brachte. Nun folgt der Sprung über den großen Teich nach Bozen.

„In der AHL und ECHL zu spielen war sicher eine Herausforderung, ich hatte aber immer schon im Hinterkopf, irgendwann nach Europa zu kommen”, so DiGiacinto – und Bozen ist der ideale Ort dafür: ein traditionsreicher Verein mit einer siegreichen Mentalität, der in der Meisterschaft immer vorne mitmischt. Und gerade dies ist mein erstes Ziel: gewinnen”. Der neue weißrote Stürmer kommt voll motiviert in die Talferstadt: „Ich will mich so schnell als möglich anpassen, um alles, was ich habe zu geben” erklärt er, „und möchte gleich durchstarten, als ob ich schon seit Beginn der Saison hier wäre: ich bin aufgeregt, da ich vielleicht schon im Derby mein Debüt geben könnte, denn diese Begegnungen sind immer etwas Besonderes, wo man oft die besten Leistungen abrufen kann“.

Offizieller Abschied von Tyler Sikura

Der Verein gibt bekannt, dass der Vertrag mit dem kanadischen Stürmer Tyler Sikura offiziell aufgelöst wurde. Der 31-jährige hat nur 15 Spiele (6 erzielte Punkte) im Trikot der Foxes bestritten, bevor er aus familiären Gründen anfangs Dezember nach Kanada zurückgekehrt ist. Der HCB bedankt sich beim Spieler für seinen Einsatz und wünscht ihm für die berufliche und private Zukunft das Beste.