Cristiano Digiacinto geht mit den Foxes in seine vierte Saison

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Vertragsverlängerung mit dem italienischen Nationalstürmer Cristiano Digiacinto für die Saison 2026/27 vereinbart wurde.

Für den 30-Jährigen, der in Kürze zum ersten Mal Vater wird, ist es bereits die vierte Saison in Folge in Bozen. Das Trikot der Weiß-Roten trägt er seit Anfang 2024, als er erstmals nach Europa kam.

Die vergangene Saison war für die Nummer 11 ein besonderes Jahr: Mit der italienischen Nationalmannschaft nahm er sowohl an den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina als auch an der A-Weltmeisterschaft in Freiburg teil. Bei den Fans ist Digiacinto nicht nur wegen seiner Einsatzbereitschaft und Physis beliebt. Bisher erzielte er in 131 Spielen zwischen Liga und Champions Hockey League insgesamt 65 Punkte (25 Tore und 40 Assists). In der Saison 2024/25 gewann er zudem die neunte Ausgabe des von HCBfans vergebenen Kampfgeist-Preises „Gino Pasqualotto“. „Für eine weitere Saison nach Bozen zurückzukehren, erfüllt mich mit großer Freude“, erklärt Digiacinto. „Seit meiner ersten Ankunft haben mir die Stadt, die Fans und der Verein das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Die Leidenschaft und Unterstützung, die wir bei jedem Spiel erhalten, sind etwas ganz Besonderes, und es ist ein Privileg, dieses Trikot erneut tragen zu dürfen. Die vergangene Saison endete nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten, und diese Enttäuschung dient uns den ganzen Sommer über als große Motivation. Unser Ziel ist es, stärker zurückzukehren und allen unseren Fans zu zeigen, wozu wir fähig sind. Wir haben noch eine Rechnung offen, und ich werde alles geben, um den Titel wieder in die weiß-roten Farben zu holen.“

Die Karriere

Cristiano Digiacinto wurde am 10. Januar 1996 in Hamilton (Ontario) geboren. Aufgrund seiner Leistungen in der Ontario Hockey League wurde er 2014 von den Tampa Bay Lightning in der sechsten Runde an insgesamt 160. Stelle gedraftet. 2017 gewann er mit Windsor den Memorial Cup und debütierte anschließend in der ECHL, wo er 12 Spiele absolvierte. Danach spielte er zwei weitere Saisons für die Acadia University. Im Jahr 2021 erhielt er seinen ersten Vertrag in der American Hockey League (AHL) und unterschrieb bei den Hartford Wolf Pack. In seiner ersten Saison in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga erzielte er 6 Tore und 7 Assists. In der darauffolgenden Saison blieb er bei Hartford und pendelte gleichzeitig zwischen AHL und ECHL, wo er für die Jacksonville Icemen auflief. Ein ähnlicher Verlauf folgte auch in der nächsten Spielzeit: Er kam sowohl in der AHL als auch in der ECHL für die Cincinnati Cyclones zum Einsatz. Dort verbuchte er in 21 Spielen 5 Tore und 12 Assists, bevor er nach Bozen wechselte.

142 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro