Cristiano DiGiacinto bleibt bei den Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit Cristiano DiGiacinto für die Saison 2024/25 verlängert wurde. Der 28-jährige...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass der Vertrag mit Cristiano DiGiacinto für die Saison 2024/25 verlängert wurde.

Der 28-jährige Kanadier war am 7. Februar nach Bozen gekommen und bereitet sich nun darauf vor, seine erste vollständige Saison mit den Foxes zu bestreiten.

Kurz vor Beginn der Playoffs 2024 kam DiGiacinto nach Italien und bestritt fünf Spiele in der Regular Season, ehe er in den Playoffs sein Talent zeigen konnte: in 10 Playoff-Spielen erzielte er zwei Tore und vier Assists. Dank seines energischen Spiels und Kampfgeistes spielte er sich schnell in die Herzen der Fans und verdiente sich dadurch die Vertragsverlängerung.

Die Karriere

DiGiacinto machte in der Ontario Hockey League auf sich aufmerksam und wurde 2014 von den Tampa Bay Lightning in der sechsten Runde als 160. Wahl gedraftet. 2017 folgte dann das Debüt in der ECHL, wo er es auf 12 Einsätze brachte und anschließend für weitere zwei Saisonen im Trikot der Acadia University spielte. Seinen ersten Vertrag in der American Hockey Legaue unterzeichnete er 2021 bei den Hartford Wolf Pack: in seiner ersten Saison in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga erzielte er 6 Tore und 7 Assist. Im Jahr darauf verblieb er bei Hartford und spielte abwechselnd in der ECHL im Trikot der Jacksonville Icemen. Auch in der vergangenen Saison wechselte er zwischen der AHL und der East Coast mit den Cincinnati Cyclones, wo er es in 21 Spielen auf 5 Tore und 12 Assist brachte, ehe er nach Bozen kam (seine erste Europa-Erfahrung).

„Meine Erfahrung mit den Foxes im letzten Jahr war kurz, aber wirklich fantastisch. Das Ende hinterließ aber einen bitteren Nachgeschmack. Deshalb bin ich sehr glücklich wieder zurückzukommen um gemeinsam mit dem Team die Trophäe nach Bozen zu bringen. Die Fans sind einmalig und zweifellos die besten, vor denen ich je gespielt habe: sie wollen den Pokal genauso sehr wie wir und das ist eine zusätzliche Motivation.“