Crimmitschaus Profis kommen bei Leistungstests ins Schwitzen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Bereits am Montagmorgen sind die Eispiraten in die neue Saison 2021/22 gestartet und haben seither viele Einheiten auf dem Eis und...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Bereits am Montagmorgen sind die Eispiraten in die neue Saison 2021/22 gestartet und haben seither viele Einheiten auf dem Eis und im Kraftraum absolviert.

Am Mittwoch und am Donnerstag folgten dann die obligatorischen Leistungstests, welche einmal mehr Athletiktrainer Sebastian Modes durchführte.

Die Inhalte der Tests beziehen sich dabei schon seit mehreren Jahren auf mehrere Lauf- und Krafteinheiten, die dazu dienen, den Fitnesszustand aller Profis zu überwachen. Am Mittwoch drehten die Cracks beim Beeptest und beim Agilitytest zunächst ihre Runden im Kunsteisstadion Crimmitschau und kamen dabei ordentlich ins Schwitzen. Am Donnerstag ging es für den Eispiraten-Tross dann in den Sportpark Meerane, welcher für den zweiten Testtag seine Location zur Verfügung stellte. Im Vordergrund standen hier allgemeine Übungen für Stabilität, Kraftausdauer und Sprungkraft.

„Natürlich sind die Jungs immer erst einmal aufgeregt wenn das Wort Test fällt“, sagt Sebastian Modes und fährt fort: „Es ist jedoch jedes Jahr ein wichtiges Thema und gehört zum Start der Vorbereitung einfach dazu. Dennoch war die Stimmung während der Einheiten wieder super. Alle Spieler haben das Programm ordentlich durchgezogen“.

Der 33-jährige Sebastian Modes, der Vertreter des Kreissportbundes Zwickau und Nachwuchstrainer beim ETC Crimmitschau e.V. ist, war selbst jahrelang als Eishockey-Profi aktiv. Als Torhüter stand er sowohl für Crimmitschau als auch für Schönheide zwischen den Pfosten und kennt das alljährliche Prozedere also selbst bestens. Den Fitnesszustand der Eispiraten-Mannschaft bewertet er nach den diesjährigen Tests „sehr positiv. Das Screening gibt uns einen guten Überblick über den Fitnesszustand aller Spieler. Auf dem Eis wird es unter Marian Bazany nun noch einmal spezifischer. Die Grundlage aus dem Sommer ist jedoch gelegt“.