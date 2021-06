Crimmitschau: Vorerst kein Saisonticketverkauf fÃ¼r die kommende Spielzeit

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Aufgrund der momentan noch unklaren Situation rund um die Entwicklungen der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Aufgrund der momentan noch unklaren Situation rund um die Entwicklungen der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für Großveranstaltungen mit Zuschauern, werden die Eispiraten Crimmitschau für die kommende DEL2-Spielzeit 2021/22 vorerst keinen Saisonticketverkauf – zu welchen die Dauer- und Goldkarten gehören – durchführen.

Gern nehmen die Eispiraten telefonisch (03762/7598813), bevorzugt jedoch per E-Mail (info@eispiraten-crimmitschau.de) dennoch Reservierungen für Dauer- und Goldkarten an und hoffen, dass sie diese vor dem Start in die neue Saison auch verkaufen können. „Wir blicken gespannt auf die neue DEL2-Spielzeit und hoffen natürlich, dass wir unsere Heimspiele im Sahnpark gemeinsam mit unseren Fans bestreiten können. Doch auch wenn sich die Lage der Pandemie momentan entspannt, so wissen wir noch nicht, wie die Situation in ein paar Monaten aussieht. Auch deshalb haben wir uns dazu entschlossen, vorerst keine Saisontickets anzubieten“.

Informationen zum Tageskartenverkauf und zu einem möglichen Verkauf der Saisontickets wird es rechtzeitig vor den ersten Spielen der neuen Saison geben. Detaillierte Informationen werden wie gewohnt über www.eispiraten-crimmitschau.de sowie die offiziellen Social-Media-Kanäle der Westsachsen im Vorfeld veröffentlicht.