Crimmitschau: Mission 4.413: Einer mehr als Dresden!

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Macht die Hütte voll! Die Eispiraten Crimmitschau rufen das große Ziel aus, zum Heimspiel am 8. Dezember gegen die Dresdner Eislöwen 4.413 Zuschauer im Sahnpark begrüßen zu können – also mindestens einen mehr, als die Eislöwen beim letzten Derby in Dresden.

Die Crimmitschauer spielen aktuell ihre wohl beste Saison der Clubgeschichte und konnten schon zum letzten Derby gegen Selb 5.222 Zuschauer im Sahnpark begrüßen. Die 4.412 Zuschauer in der Dresdner JOYNEXT-Arena können wir also locker toppen, oder Crimmitschau?

5.222 Zuschauer! Ausverkauft! Was haben wir für einen grandiosen Heimspielabend gegen die Selber Wölfe am 27.10.2023 erlebt!? In einem rappelvollen Sahnpark bezwangen die Eispiraten mit euch im Rücken ihren Rivalen souverän mit 4:1. Und auch sonst herrscht im heimischen Sahnpark aktuell eine überragende Stimmung. Wir wollen weiter darauf aufbauen und auch zum Heimderby gegen die Dresdner Eislöwen die Hütte voll machen – das hat sich das Team mehr als verdient! Dafür benötigen wir aber auch die volle Unterstützung von allen Seiten – gemeinsam wollen wir erneut die gesamte Region mobilisieren, Teil unserer Heimspielatmosphäre zu werden! Bereits jetzt könnt ihr euch in unserem Online-Vorverkauf eure Tickets sichern. Wir werden in regelmäßigen Abständen wieder eine Wasserstandsmeldung abgeben, wie viele Eintrittskarten bereits verkauft wurden.

Vorverkauf nutzen, um längere Wartezeiten vor dem Stadion zu vermeiden

Die Crimmitschauer bitten alle Fans, sich ihre Tickets für das Sachsenderby im Sahnpark den Vorverkauf zu nutzen und sich ihre Karten online über www.etix.com, in unseren Vorverkaufsstellen oder in der Geschäftsstelle der Eispiraten nach vorheriger terminlicher Absprache (telefonisch oder per E-Mail) zu sichern. Aufgrund des Derbycharakters und der erwartet hohen Zuschauerzahl gilt es, längere Wartezeiten und große Ansammlungen vor dem Stadion zu vermeiden.

Kostenloser Eintritt für Kids Club Kinder – Erneut Wunderkerzen-Aktion

Kinder aus dem Eispiraten Kids Club werden an diesem Tag erneut freien Eintritt erhalten. Also liebe Eltern, meldet eure Kinder jetzt noch im Kids Club der Eispiraten an und ermöglicht den jungen Fans ein einmaliges Erlebnis im Rahmen des Eispiraten-Heimspiels!

Um die besondere Atmosphäre auch bildlich zu untermauern, wollen die Westsachsen das altehrwürdige Kunsteisstadion im Sahnpark mit einer Wunderkerzenaktion wieder in ein Lichtermeer verwandeln und schon zum Einlauf der Eispiraten-Spieler für eine absolute Gänsehautstimmung sorgen!

Der Klub freut sich natürlich auch über jeden Fan aus der Landeshauptstadt, der zu einer grandiosen Derbystimmung beitragen will. Die Eispiraten habenden Gästeblock mit über 600 Crimmitschauern schon ordentlich vollgemacht – schafft ihr das auch?

