Crimmitschau: Henri Kanninen erleidet schwerwiegende Unterleibsverletzung

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Das Lazarett der Eispiraten Crimmitschau wächst weiter: Henri Kanninen erlitt am vergangenen Freitag in Dresden eine schwerwiegende Unterleibsverletzung, nachdem er einen Schlagschuss von Filip Reisnecker abbekam.

Der finnische Stürmer wurde bereits am Samstag erfolgreich operiert und wird den Westsachsen mit der schlimmen Unterkörperverletzung auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Auch Scott Feser und Tamás Kánya müssen sich operativen Eingriffen unterziehen

Mit Scott Feser fällt zudem ein weiterer Angreifer der Eispiraten langfristig aus. Nachdem der Deutsch-Kanadier im Heimspiel gegen Kassel unglücklich mit dem Tor zusammenstieß, unterzog er sich in den vergangenen Tagen mehreren Untersuchungen an seiner Hand und wird sich in absehbarer Zeit in der Handchirurgie in Halle auch einem operativen Eingriff unterziehen müssen. Feser wird den Crimmitschauern somit mindestens zwei Monate fehlen.

Ebenfalls operiert werden muss Stürmer Tamás Kánya. Der Deutsch-Ungar, der erst am Freitag nach langer Verletzungspause sein Comeback im Eispiraten-Trikot feierte, erlitt im gestrigen Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse einen Syndesmosebandriss und wird den Westsachsen voraussichtlich rund drei Monate nicht zur Verfügung stehen.

Im gestrigen Heimderby gegen die Lausitzer Füchse verließen außerdem die beiden Verteidiger Dominic Walsh und Walther Klaus mit diversen Unterkörperverletzungen das Eis. Weitere Untersuchungen bei beiden Spielern stehen, ebenfalls wie eine Prognose zu möglichen Ausfallzeiten, aber noch aus. Ole Olleff wird nach seiner Unterkörperverletzung am morgigen Dienstag hingegen wieder in das Training einsteigen und könnte nach positiven Belastungstests am Wochenende wieder in das Aufgebot von Cheftrainer Marian Bazany rücken. Eine Rückkehr von Nick Walters wird nach Rücksprache mit den Ärzten hingegen erst Mitte Dezember erwartet.

Spielermarkt wird sondiert

Die Verantwortlichen der Eispiraten Crimmitschau sehen sich aufgrund der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle und der sportlichen Situation gezwungen, noch einmal auf dem Spielermarkt zu reagieren und arbeiten daran, den Kader schnellstmöglich auch qualitativ zu verstärken.

Die Eispiraten Crimmitschau wünschen allen Verletzten eine gute Besserung und eine schnelle Genesung.