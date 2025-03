Crimmitschau: Ausblick zum Playdown-Duell mit Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für Eispiraten Crimmitschau geht es ab dem morgigen Freitag um den sportlichen Verbleib in der DEL2.

Die Westsachsen, die in der Hauptrunde auf dem zwölften Tabellenplatz landeten, müssen sich in der anstehenden ersten Playdown-Runde mit den Eisbären Regensburg messen. Zum Start der „Best-of-seven“-Serie, in welcher vier Siege für den Klassenerhalt benötigt werden, steht morgen (07.03.2025 – 19.30 Uhr) das erste Aufeinandertreffen beider Teams im Sahnpark an.

Die Eispiraten erwartet nun eine harte Serie, ist der Gegner kein geringerer als der Vorjahresmeister der DEL2: Die Eisbären Regensburg. Dabei trafen beide Teams auch in der vergangenen Saison in der Endrunde aufeinander. Im Halbfinale der Playoffs mussten sich die Westsachsen mit 2:4 in der Serie geschlagen geben. „Natürlich ist es für mich persönlich und auch für das Team so, dass wir nun ein ‚Rematch‘ bekommen. Wir sind im letzten Jahr nicht glücklich darüber gewesen, wie die Dinge gelaufen sind. Dafür haben wir nun die Gelegenheit, uns zu revanchieren“, powert Eispiraten-Cheftrainer Jussi Tuores. Sowohl die Eispiraten als auch ihr kommender Gegner konnten während der Hauptrunde jeweils ihre beiden Heimspiele in den direkten Duellen für sich entscheiden. So spielt auch das Heimrecht, welches die Pleißestädter innehaben, eine nicht unerhebliche Rolle.

Die Eisbären schlossen die Hauptrunde der Saison 2024/25 mit 56 Zählern aus 52 Spielen auf dem 13. Tabellenplatz ab und konnten dabei sechs Punkte weniger als die Eispiraten (61) einheimsen, welche sich durch ihren „Run“, mit sieben Siegen aus den letzten elf Spielen, noch an den Donaustädtern vorbeimogelten. Dabei musste Trainer Peter Flache, der unter der Saison für den glücklosen Finnen Ville Hämäläinen übernahm, zuletzt immer wieder auf Leistungsträger wie Topstürmer Olle Liss oder Goalie Eetu Laurikainen verzichten. In den letzten zwölf Hauptrunden-Begegnungen sprang somit lediglich ein einziger Sieg heraus. Mit lediglich 69.2 Prozent sind die Regensburger zudem das mit Abstand schlechteste Unterzahl-Team der zweiten Liga. Das Powerplay sieht hingegen schon deutlich besser aus: Hier ist das Team von Peter Flache das fünftbeste Team (21.1 Prozent).

Topscorer der Regensburger ist Corey Trivino, der seit mittlerweile drei Jahren das Trikot der Eisbären trägt und in 51 Spielen auf 25 Tore und 26 weitere Assists kam. Namhaft sind vor allem auch der kanadische Angreifer David Morley, der in 40 Partien ganze 41 Punkte verbuchen konnte, sowie Jakob Weber, der die Spielzeit mit elf Toren und 29 Assists als zweitbester Offensiv-Verteidiger der DEL2 abschloss. Die Verantwortlichen der Donaustäder handelten kurz vor Transferschluss auch noch einmal auf der Torhüterposition: Mit Olivier Roy wurde ein ehemaliger Eispirat mit reichlich DEL-Erfahrung an Land gezogen. Dieser ersetzte zuletzt den verletzten Eetu Laurikainen.

Mit zehn Treffern und unglaublichen 33 Vorlagen aus lediglich 30 Partien ist Colin Smith der Goldhelm der Eispiraten und wird somit auch zum Start der Playdowns den Topscorer-Status innehaben. Die nächstbesten Scorer sind Tobias Lindberg (19 Tore, 17 Vorlagen), für den die Hauptrunde aufgrund einer Verletzung schon Mitte Januar vorbei war, sowie Scott Feser, der 16 Tore und 18 Vorlagen verbuchen konnte. Für frischen Wind und ordentlich Schwung sorgte zuletzt auch Corey Mackin, der im Januar aus Innsbruck verpflichtet wurde und in 14 Einsätzen 14 Scorerpunkte sammelte.

Im Gehäuse der Pleißestädter hatten gleich drei Torhüter mehrfach die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Oleg Shilin zeigte sich vor allem in der zweiten Saisonhälfte deutlich stabilisiert, konnte an die Vorjahresleistungen wieder anknüpfen und kann eine Fangquote von über 90 Prozent aufweisen. Seine Vertreter Christian Schneider und Florian Mnich, der mit einer Förderlizenz von den Adler Mannheim ausgestattet wurde, bewiesen zudem immer wieder, dass sie ein starker Rückhalt für ihre Vorderleute sein können.

Entscheidend in dieser Serie können vor allem die Special Teams werden. So stellen die Crimmitschauer mit einer Quote von 21.8 Prozent und 31 Treffern das statistisch drittbeste Überzahl der DEL2-Hauptrunde 2024/25. Mit einer Unterzahlquote von 80.5 Prozent landete man tabellarisch hingegen auf Platz acht.

Gerade die Anhängerschaft der Crimmitschauer könnte mit Blick auf das Heimrecht das Zünglein an der Waage werden! Die Fans im Sahnpark, dem wohl lautesten Stadion der Liga, werden sie jedem Spieler mit ihrer grandiosen Stimmung zu diesen Partien sicherlich einen Extra-Push geben. Karten für die ersten beiden Heimspiele sind bereits online erhältlich: Sicher dir dein Ticket hier…

Die Termine in der 1. Playdown-Runde

Spiel 1 – Freitag, 07.03.2025 – 19.30 Uhr – Kunsteisstadion Crimmitschau

Spiel 2 – Sonntag, 09.03.2025 – 17.00 Uhr – Donau-Arena Regensburg

Spiel 3 – Freitag, 14.03.2025 – 19.30 Uhr – Kunsteisstadion Crimmitschau

Spiel 4 – Sonntag, 16.03.2025 – 17.00 Uhr – Donau-Arena Regensburg

Spiel 5* – Dienstag, 18.03.2025 – 19.30 Uhr – Kunsteisstadion Crimmitschau

Spiel 6* – Freitag, 21.03.2025 – 20.00 Uhr – Donau-Arena Regensburg

Spiel 7 * – Sonntag, 23.03.2025 – 17.00 Uhr – Kunsteisstadion Crimmitschau

*Die Spiele 5 bis 7 sind unter Vorbehalt der sportlichen Notwendigkeit terminiert.

