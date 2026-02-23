Crazy! Pontus Åberg verstärkt erneut den EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten erhält für die entscheidende Phase der laufenden Saison zusätzliche Verstärkung: Pontus Åberg stösst ab sofort zur Mannschaft und ist zunächst für mindestens drei Partien eingeplant.

Die Vereinbarung erfolgt in Absprache mit den ZSC Lions und ist grundsätzlich bis Saisonende ausgelegt. Die ZSC Lions verfügen jedoch über eine Rückholoption per 1. März 2026 im Rahmen der internationalen Transferbestimmungen. Wird diese nicht gezogen, bleibt Åberg bis zum Abschluss der Saison 2025/26 in Kloten.

Åberg ist in Kloten kein Unbekannter: Bereits in der vergangenen Saison lief er leihweise von den SCRJ Lakers für den EHC auf und überzeugte mit elf Punkten aus elf Einsätzen. Entsprechend kurz dürfte die erneute Eingewöhnungszeit ausfallen.

Sportchef Ricardo Schödler: „Pontus ist für diese wichtige Saisonphase verfügbar und bringt zusätzliche Qualität in unser Team. Er kennt unsere Abläufe und unser System, das hilft uns sofort weiter.“

Der EHC Kloten freut sich, Pontus Åberg erneut willkommen zu heissen, und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.