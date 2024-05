Cramer & Cramer bleiben Gladiatoren

Erding. (PM Gladiators) Mit den Brüdern Bastian und Tobias Cramer bleiben zwei weitere Eigengewächse ihrem Heimatverein treu. Der 23-jährige Verteidiger Bastian Cramer spielte seine...

Erding. (PM Gladiators) Mit den Brüdern Bastian und Tobias Cramer bleiben zwei weitere Eigengewächse ihrem Heimatverein treu.

Der 23-jährige Verteidiger Bastian Cramer spielte seine komplette Karriere in Erding. In der letzten Saison musste er aufgrund einer Schulterverletzung fast die gesamte Saison pausieren. Dennoch stellte er sich als Interims-Co-Trainer in den Dienst der Mannschaft. “Bastian ist wieder fit. Daher spielt er in unseren Planungen eine wichtige Rolle. Er hat bewiesen, dass er mit seiner Ruhe und seiner Spielübersicht unsere Verteidigung stärker machen kann”, so David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

Der 20-jährige Tobias Cramer war sowohl im Erdinger als auch im Landshuter Nachwuchs auf dem Eis. Zudem schnupperte der 1,90 Meter große Allrounder Senioren-Bayernligaluft bei den Gladiators. “Tobias war einer der Leistungsträger in der U20. Wir trauen ihm zu, dass er den nächsten Schritt macht. Männer-Eishockey in einer starken Bayernliga wird zwar etwas Eingewöhnungszeit benötigen, aber er bringt alles mit, um sich einen Platz im Kader zu erarbeiten”, erläutert David Whitney.