Craig Woodcroft bleibt Headcoach der Straubing Tigers – Weitere Personalentscheidungen getroffen

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers setzen auch in der Saison 2025/26 auf Craig Woodcroft als Headcoach.

Der 55- jährige Kanadier hatte das Team Anfang Februar übernommen und wird seine Arbeit in Straubing fortsetzen.

Sportlicher Leiter Jason Dunham zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung seit Woodcrofts Amtsantritt: „Craig ist mit viel Energie und klarer Struktur in einer sportlich anspruchsvollen Phase zu uns gekommen. Er hat in kurzer Zeit wichtige Impulse gesetzt und unsere Mannschaft stabilisiert. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner internationalen Erfahrung und seiner klaren Spielidee die richtige Wahl ist, um unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“

Craig Woodcroft verfügt über langjährige Erfahrung als Trainer auf höchstem Niveau – unter anderem in der KHL, der Schweizer National League sowie als Co-Trainer von Team Canada. In der PENNY DEL war er bereits als Assistenztrainer bei den Adler Mannheim tätig und gewann 2015 die deutsche Meisterschaft. Die Straubing Tigers freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Craig Woodcroft und den gemeinsamen Aufbau der Mannschaft für die kommende Spielzeit.

Straubing Tigers geben erste Personalentscheidungen bekannt

Nach dem Ende der Saison 2024/25 haben die Straubing Tigers erste Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit getroffen. Neun Spieler werden den niederbayerischen PENNY DEL-Club verlassen: Joshua Samanski, Travis St. Denis, Taylor Leier, Philip Samuelsson, Justin Braun, Nicolas Geitner, Zane McIntyre, JC Lipon und Michael Clarke.

Sportlicher Leiter Jason Dunham erklärt zu den Abgängen: „Wir sind besonders stolz auf Josh Samanski, der in seiner Entwicklung den nächsten großen Schritt wagt. Der Sprung in die NHL ist für ihn eine enorme Chance und wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute.“

Ein besonderes Dankeschön richtet sich an Justin Braun, der zum Ende seiner beeindruckenden Karriere eine wichtige Rolle im Straubinger Team eingenommen hat: „Justin war ein absoluter Leader. Seine Leistung auf und abseits des Eises war beeindruckend. Nach zahlreichen Spielen in der NHL hat er in dieser Saison noch einmal gezeigt, warum er über Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat.“

Auch Philip Samuelsson verlässt die Straubing Tigers: „Philip ist ein echter Veteran, auf den man sich jederzeit verlassen konnte“, so Dunham.

Zu den Entscheidungen sagt der sportliche Leiter weiter: „Unser Ziel ist es, die Mannschaft gezielt zu verjüngen und dabei gleichzeitig schneller, physisch stärker und aggressiver zu werden. Genau das hat uns in dieser Saison in wichtigen Momenten gefehlt. Wir wollen uns strukturell verbessern und die richtigen Impulse setzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den nächsten Schritt zu machen.“

Die Straubing Tigers bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz in der Tigers-Familie und wünschen ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Weitere Personalentscheidungen und Neuzugänge werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

