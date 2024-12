Couragierter Auftritt trotz kurzer Bank â€“ Deggendorfer SC muss sich den TÃ¶lzer LÃ¶wen geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Trotz einer kurzen Bank lieferte der Deggendorfer SC am Sonntagabend beim Tabellenfünften Bad Tölz einen couragierten Auftritt. Am Ende musste sich...

Am Ende musste sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger vor 2013 Zuschauer in der Tölzer Hacker-Pschorr-Arena den heimischen Löwen knapp mit 5:3 geschlagen geben.

Der Deggendorfer Headcoach konnte im Duell mit den Oberbayern auf etwas weniger als drei volle Reihen zurückgreifen. Zwar kehrte Thomas Greilinger in den Kader zurück, allerdings gesellten sich neben den bekannten Ausfällen von Andreé Hult, David Stach und Tomas Gulda auch noch Alex Grossrubatscher (gesperrt), Benedikt Schopper (krankheitsbedingt) und Youngster Viktor Skorohodov, der in der eigenen U20 gebraucht wurde.

Von der ersten Minute entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Deggendorfer zunächst den Fokus auf eine solide Defensive und das Konterspiel legten. Beide Teams erspielten sich Möglichkeiten, der erste Treffer fiel jedoch erst kurz vor der ersten Pause. In der 19. Minute versenkte Topi Piipponen einen Abpraller zur Tölzer Führung.

Der DSC kam aktiv aus der Kabine und setzte die Löwen früh unter Druck. Das Resultat daraus war das 1:1 in der 25. Minute: Thomas Pielmeier mit einem scharfen Pass auf Petr Stloukal, der einfach nur den Schläger rein hält und zum Ausgleich traf. Doch wie aus dem Nichts wendete sich das Blatt und die Oberbayern holten binnen kürzester Zeit zum Dreifachschlag aus: Edfelder von der blauen Linie (31.), Schüpping nach einem Konter (33.) und Fischhaber per Abfälscher (33.) sorgten für eine deutliche Löwen-Führung. Die Deggendorfer steckten nicht auf und kamen durch einen Powerplaytreffer von Marco Baßler in der 37. Minute auf 4:2 heran.

Im Schlussabschnitt kamen die Deggendorfer in der 45. Minute noch einmal auf 4:3, als Silvan Heiß völlig frei stehend ins rechte obere Eck traf. Kurze Zeit später bot sich dem DSC gleich doppelt die Möglichkeit auf den Ausgleich, das Tor machten allerdings die Löwen. Christoph Fischhaber lässt liegen für Jack Olmstead, der mit einem trockenen Schuss aus dem Handgelenk in der 48. Minute den alten Abstand wieder herstellte. Die Deggendorfer antworteten mit wütenden Angriffen, jedoch ließ sich Löwen-Keeper Christopher Kolarz im Verbund mit dem Torpfosten nicht überwinden. Kurz vor Ende der Partie nahm Ehrenberger noch Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis.

Für den DSC geht es nun in die kurze Weihnachtspause, ehe es am zweiten Weihnachtsfeiertag auf heimischem Eis mit einem Duell gegen die Heilbronner Falken weitergeht.

