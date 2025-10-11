Couragierte Leistung beim Topfavoriten Sonthofen

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitagabend trat der ERC Lechbruck zu einem weiteren Vorbereitungsspiel beim ERC Sonthofen an – einem der großen Favoriten der kommenden Landesliga-Saison.

Beide Mannschaften nutzten die Partie, um ihren Talenten wertvolle Eiszeit zu geben – ein erfreulicher Trend, der die Entwicklung junger Spieler in beiden Vereinen fördert.

Im Tor der Flößer stand diesmal Jonas Kothmayr, der mit einer guten und konzentrierten Leistung überzeugte. Der Start verlief jedoch alles andere als optimal: Bereits in der 2. Minute gingen die Gastgeber durch Adam Suchomer mit 1:0 in Führung. Doch Lechbruck ließ sich davon nicht beeindrucken, kam mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie und agierte fortan auf Augenhöhe.

In der 12. Minute nutzte der ERC ein Überzahlspiel konsequent aus – Paolo De Sousa erzielte auf Vorlage von Maximilian Ott und Fabian Bacz den verdienten Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Lucas Hay das Spiel und brachte die Flößer nach Vorarbeit von Marcus Köpf mit 2:1 in Front.

Auch im zweiten Drittel zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die Lecher Defensive arbeitete diszipliniert und stand kompakt, Sonthofen fand kaum Lücken und kam nur selten gefährlich vor das Tor von Kothmayr. Auf der anderen Seite vergaben die Flößer einige gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Auch nach 40 Minuten führte Lechbruck verdient mit 2:1.

Im Schlussabschnitt erhöhte Sonthofen den Druck und kam in der 43. Minute durch Hartmann zum 2:2-Ausgleich. Der ERC hielt weiter gut dagegen, musste dann jedoch zwei umstrittene Strafzeiten hinnehmen, die zu einer doppelten Unterzahl führten. Das nutzten die Gastgeber eiskalt: Kröber (47.) und Grillinger (48.) sorgten mit einem Doppelschlag für die 4:2-Führung der Oberallgäuer.

Trotz des Rückschlags zeigte Lechbruck Moral, suchte den Weg nach vorne und erspielte sich weitere Chancen, blieb aber zunächst ohne Torerfolg. In der 58. Minute erhöhte Sonthofen durch Slavicek nach einem Konter auf 5:2, doch nur sechs Sekunden später verkürzte Marcus Köpf (Assist: Marius Hack, Mathias Schuster) auf 5:3. Trainer Andreas Ott setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte und nahm Torhüter Kothmayr zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis – kurz vor Ende traf jedoch erneut Hartmann ins verwaiste Tor zum 6:3-Endstand.

Trotz der Niederlage kann der ERC Lechbruck zufrieden mit der gezeigten Leistung sein. Gegen einen starken Gegner präsentierten sich die Flößer kämpferisch, diszipliniert und mit spielerischen Fortschritten. Auf diese engagierte Vorstellung lässt sich in den kommenden Wochen aufbauen.

Sonthofen setzt im letzten Testspiel auf junge Talente – 6:3-Sieg gegen Lechbruck

Sonthofen. (PM ERC) Im finalen Vorbereitungsspiel am Freitagabend ließ Sonthofens Eishockey-Landesligist mehrere Stammkräfte planmäßig pausieren – und überzeugte dennoch mit einem 6:3-Erfolg gegen Ligakonkurrent ERC Lechbruck.

Auf dem Spielbericht fehlten diesmal Routiniers wie Lynnden Pastachak, Dan Przybyla, Ondrej Havlicek, Fabian Schütze, Marc Sill, Filip Krzak, Kevin Adebahr und Joas Gotzler. Stattdessen rückte der Nachwuchs in den Vordergrund: Die U20-Spieler Eyk Junker, Luca Bucher und Markus Walter erhielten wertvolle Einsatzminuten und im Tor durfte sich der junge Felix Ottenbreit beweisen. Unterstützung kam zudem vom Kooperationspartner ESC Kempten, der mit den Förderlizenzspielern Tobias Russler, Clemens Löhr und Nikolai Streif seinen Teil beitrug.

Sonthofen erwischte im ersten Drittel einen echten Traumstart: Bereits nach 72 Sekunden konnten die 620 anwesenden Fans zum ersten Mal jubeln: Adam Suchomer brachte seine Farben mit einem präzisen Schuss in Führung, vorbereitet durch Jochen Hartmann. Die verjüngte Sonthofner Mannschaft blieb danach weiter am Drücker, erspielte sich einige Chancen und verpasste den zweiten Treffer mehrfach nur knapp. Nach einem Bandencheck musste Sonthofen für fünf Minuten in Unterzahl agieren – das nutzten die Gäste eiskalt aus: Paolo de Soussa traf mit einem verdeckten Schlagschuss zum Ausgleich. Keine zwei Minuten später geriet der ERC in Rückstand: Lucas Hay schob die Scheibe im Fallen aus einer unübersichtlichen Situation über die Linie.

Auch im Mitteldrittel blieb der ERC Sonthofen die spielbestimmende Mannschaft. Die jungen Schwarz-Gelben drängten immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste, doch das Glück war ihnen nicht hold – die Scheibe wollte einfach nicht über die Linie. Lechbrucks Schlussmann Jonas Kothmayr war immer wieder gefordert, unter anderem bei einem Sonthofner Alleingang in Unterzahl. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:2-Zwischenstand.

Im letzten Drittel kam der ERC Sonthofen richtig in Fahrt: Jochen Hartmann eröffnete den Torreigen mit einem satten Schuss ins Kreuzeck zum 2:2-Ausgleich, punktgenau bedient von Aaron Grillinger. Die Hausherren blieben anschließend spielbestimmend und nutzten eine doppelte Überzahl konsequent – Pascal Kröber versenkte das Zuspiel von Nicolas Neuber über die Stockhand des Gästekeepers zur erneuten Führung. Kurz darauf ein ähnliches Bild: Kröber zog im Powerplay erneut ab, Grillinger stand goldrichtig und verwertete den Rebound zum 4:2. Auf der Gegenseite zeigte sich Grillingers Schlussmann aufmerksam und parierte einen gefährlichen Alleingang. Lechbruck schöpfte noch einmal Hoffnung, als Marcus Köpf die Scheibe aufs Sonthofner Tor brachte und diese unglücklich abgefälscht im Netz landete. Doch die Antwort des ERC folgte prompt: Nur sechs Sekunden später stellte Josef Slavicek – nach feinem Zuspiel von Denis Adebahr – den alten Abstand wieder her und traf vorbei an der Stockhand zum 5:3. In der Schlussphase ging Lechbruck volles Risiko, ersetzte Torhüter Kothmayr durch einen sechsten Feldspieler – mit fatalen Folgen: Jochen Hartmann schnappte sich die Scheibe und beförderte im Alleingang nicht nur das Spielgerät, sondern auch sich selbst nach einem Körperkontakt direkt ins verwaiste Tor zum 6:3-Endstand.

Positive Testspielbilanz für den ERC Sonthofen

Mit Blick auf die Testspielphase kann der ERC Sonthofen mit den gezeigten Leistungen durchaus zufrieden sein. Auch in den beiden Begegnungen gegen die höherklassigen Bayernligisten Kempten und Buchloe präsentierte sich das Team von Helmut Wahl und Vladimir Kames konkurrenzfähig – trotz der Niederlagen. Besonders in Kempten zeigte der ERC eine starke Vorstellung und kämpfte sich bis in die Verlängerung. Gegen die Ligakonkurrenten aus Forst und Lechbruck ließ Sonthofen hingegen nichts anbrennen und dominierte beide Partien souverän. Die Mannschaft scheint gut gerüstet für den bevorstehenden Saisonstart.

Saisonstart in Germering

Für die Sonthofner Jungs beginnt am kommenden Samstag die Landesliga-Saison mit dem Auftaktspiel in Germering. Bully ist um 17:15 Uhr – und das Beste: Der Eintritt ist frei. Eine perfekte Gelegenheit für alle Fans, das Team direkt zum Start lautstark zu unterstützen.

