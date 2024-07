Corvara und 8 Testspiele – Die Pre-Season 2024 der Foxes

Bozen. (PM HCB) Für den HCB Südtirol Alperia beginnt in Kürze die Vorbereitung auf die neue Saison: in etwas mehr als einem Monat kehren...

Bozen. (PM HCB) Für den HCB Südtirol Alperia beginnt in Kürze die Vorbereitung auf die neue Saison: in etwas mehr als einem Monat kehren die Foxes aufs Eis zurück.

Die Mannschaft, welche sich derzeit mit individuellem Trockentraining fit hält, wird sich um den 15. August unter der Aufsicht von Trainer Glen Hanlon und Associated Coach Fabio Armani versammeln. Nach den medizinischen Untersuchungen, ist für den 20. August die Abreise nach Corvara geplant, wo die Weißroten, wie mittlerweile Tradition, bis zum 28. des Monats im Eisstadion ihr Camp abhalten und in der Kaserne „Tempesti“ untergebracht sein werden. Bereits am Samstag, den 24. August, ist in Corvara das erste Freundschaftsspiel gegen AlpsHL Mannschaft Cortina geplant: Weißrot und Weißblau, die in ihrer Geschichte um viele italienische Meistertitel gekämpft haben, werden die Schläger mehr als 11 Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen wieder kreuzen (2. Januar 2013, 33. Spieltag der Serie A- Meisterschaft, bei dem die Foxes im Palaonda mit 3-1 dank der Tore von Dorigatti, McCutcheon und Flynn die Oberhand behielten).

Danach tritt Bozen im Südtirol Summer Classic by Sparkasse an, es stehen aber auch zwei Freundschaftsspiele – davon eines daheim – gegen Innsbruck, das Hansjörg-Brunner Memorial in Meran und der Alperia Cup in der Sparkassen Arena gegen Pustertal auf dem Programm. Am 20. September beginnt schließlich die neue Saison der ICE Hockey League: Auf die Foxes wartet sofort ein großes Wochenende zu Hause, am Freitag gegen Linz und am Sonntag, den 22. September, im Derby gegen Pustertal.

In den nächsten Tagen werden die Informationen zur Abo-Kampagne für die Saison 2024/25 und zum Kartenverkauf des Südtirol Summer Classic und der Freundschaftsspiele veröffentlicht.

Das detaillierte Programm der Pre-Season:

20-28. August: Camp in Corvara

24. August, 20:15 Uhr – Eisstadion Corvara

vs Hafro Cortina Hockey (AlpsHL)

30. August, 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic)

vs Spisska Nova Ves (Slowakei)

1. September, Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic)

Finale oder Spiel um Platz 3 vs HC Kosice (Slowakei) oder Asiago Hockey (ICEHL)

5. September, 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

vs HC TIWAG Innsbruck (ICEHL)

7. September, 20:00 Uhr – Meranerana, Meran (Hansjörg Brunner Memorial)

vs HC Meran Pircher (AlpsHL)

8. September, 14:00 Uhr – Meranerana, Meran (Hansjörg Brunner Memorial)

vs Augsburger Panther (DEL)

11. September, 19:15 Uhr – TIWAG Arena, Innsbruck

vs HC TIWAG Innsbruck (ICEHL)

14. September, 18:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Alperia Cup)

vs HC Pustertal (ICEHL)