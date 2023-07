Corvara, Freundschaftsspiele und Champions Hockey League – Die Vorsaison der Foxes mit Tests gegen Kaufbeuren und Straubing

Bozen. (PM HCB) In Kürze beginnt für den HCB Südtirol Alperia die Vorbereitung auf die neue Saison. in knapp einem Monat begeben sich die...

Bozen. (PM HCB) In Kürze beginnt für den HCB Südtirol Alperia die Vorbereitung auf die neue Saison.

in knapp einem Monat begeben sich die Foxes wieder auf die Eisfläche. Die Cracks halten sich mit Hochdruck durch Trockentraining fit, welches vom Konditionstrainer Alex Doliana für jeden einzelnen Spieler individuell zusammengestellt wurde.

Anfang August finden sich die Cracks in der Talferstadt ein und übersiedeln am 8., im Anschluss an die sportärztlichen Untersuchungen, nach Corvara im Hochabtei, wo die Weißroten traditionsgemäß bis zum 18. August ihre Trainingszelte aufschlagen werden. Anschließend stehen sieben Freundschaftsspiele auf dem Programm, dazwischen finden die mindestens vier Champions Hockey League Begegnungen statt, während das Debüt in der Meisterschaft am 15. September in Innsbruck erfolgt.

In den kommenden Tagen werden die Details über die Abo-Kampagne der Saison 2023/24 und über den Kartenverkauf des Südtirol Summer Classic bekanntgegeben.

Detailliertes Programm der Preseason

08-18 August: Trainingslager Corvara im Hochabtei

19 August, 18:00 Uhr – Meranarena, Meran (Hansjörg Brunner Memorial) – Freundschaftsspiel

vs ESV Kaufbeuren (DEL2)

20 August, 18:00 Uhr – Meranerana, Meran (Hansjörg Brunner Memorial) – Freundschaftsspiel

vs HC Meran (AlpsHL)

22 August, 20:00 Uhr – WürthArena, Neumarkt – Freundschaftsspiel

vs Unterland Cavaliers (AlpsHL)

25 August, 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic) – Freundschaftsspiel

vs Straubing Tigers (DEL)

27 August, Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic) – Freundschaftsspiel

Finale oder Finale 3./4. Platz vs Fribourg-Gottèron (NLA) oder Slovan Bratislava (SVK)

31 August, 19:30 Uhr– SAP Arena, Mannheim – CHL

vs Adler Mannheim (DEL)

02 September, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – CHL

vs Ilves Tampere (FIN)

05 September. 19:45 Uhr – Intercable Arena, Bruneck (Alperia Cup) – Freundschaftsspiel vs HC Val Pusteria (ICEHL)

07 September, 19:45 Uhr – Patinoire des Vernets, Genf – CHL

vs Genève-Servette (NLA)

09 September, 20:00 Uhr – The SSE Arena, Belfast – CHL

vs Belfast Giants (EIHL – GBR)

12 September, 20:30 Uhr – Pranives, Wolkenstein – Freundschaftsspiel

vs Gherdeina (AlpsHL)

15 September, 19:15 Uhr – TIWAG Arena, Innsbruck – Meisterschaft

vs HC TIWAG Innsbruck

16 September, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Meisterschaft

vs Hydro Fehervar AV19

