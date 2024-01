Cortina holt sich auf dem Ritten die FÃ¼hrung in der Finalserie

Klobenstein. (PM Buam) Das erste Spiel in der Finalserie der IHL Serie A endete am Dienstagabend mit einem Sieg für SG Cortina Hafro. Die...

Klobenstein. (PM Buam) Das erste Spiel in der Finalserie der IHL Serie A endete am Dienstagabend mit einem Sieg für SG Cortina Hafro.

Die Rittner Buam SkyAlps mussten sich den Ampezzanern mit 0:4 geschlagen geben und müssen in Spiel zwei am Donnerstag in Cortina nun unbedingt gewinnen.

Wie es sich für ein Finalspiel gehört, ging es auch los: Von der ersten Sekunde an boten sich die beiden Mannschaften ein hochklassiges Spiel. Im ersten Drittel hatten die Gäste mehr vom Spiel und schnupperten im ersten Powerplay nach wenigen Minuten an der Führung, an Furlong kam aber nichts durch. Auf der Gegenseite wirbelte sich Szypula durch die Abwehrreihen und versuchte es vor Hawkey mit der Rückhand, der Puck flatterte aber knapp neben dem Tor vorbei (6.). Mit einigen Aufregern auf beiden Seiten, aber ohne Treffer verstrich das erste Drittel langsam, in den Schlussminuten schlug Cortina aber noch zu. Dann legte Adami stark auf Lacedelli ab, der mithilfe des Pfostens auf 1:0 stellte (17.05). Das war auch der erste Drittelstand.

Mit viel Tempo ging es auch im Mittelabschnitt weiter. Dieses Mal wurden die Buam erstmals gefährlich, Kevin Finks Schuss nach Coatta-Pass fiel aber zu zentral aus und knallte an Hawkeys Brustpanzer (25.). Im Gegenzug brannte es im Rittner Slot, doch Juhola konnte den Schuss von Cuglietta nicht entscheidend abfälschen (26.). Dass es sich um ein Finale handelte, zeigte sich mit der Zeit auch an den Gemütern der Spieler, die vor keinem Check zurückschreckten und sich auch das ein oder andere Wort- und Raufgefecht lieferten. In den Schlussminuten mussten die Buam dann sogar in doppelter Unterzahl ran und neutralisierten auch den Großteil der Zeit, doch in der letzten Sekunde des Powerplays – da waren schon wieder vier Rittner Feldspieler auf dem Eis – erhöhte Cortina. Nach einem Abpraller stand Seed am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zum 2:0 (37.31). Die Buam hatten im Schlussdrittel damit gleich zwei Tore aufzuholen.

Cortina war aber weiterhin in einer starken Verfassung und ließ den Buam kaum Platz, um gefährliche Chancen herauszuspielen. Die ersten Minuten des dritten Drittels verstrichen schnell und – auch mit einer ordentlichen Portion Glück – erhöhten die Ampezzaner auf 3:0. Der Puck kam nicht aus dem Slot hinaus, ein Rittner Spieler hielt seinen Schläger hin und traf zu allem Überfluss genau den anlaufenden Parini, von welchem die Hartgummischeibe ins Tor flog (48.23). Auch in einem darauffolgenden Powerplay wollte den Buam nicht der so wichtige Anschlusstreffer gelingen. Cortina lauerte auf Konter und war bei einem auch erfolgreich, als De Zanna über die linke Seite auf Furlong zustürmte und eiskalt blieb (56.07). Damit war die Vorentscheidung gefallen, die Rittner Buam SkyAlps haben aber schon am Donnerstag die Chance zur Revanche. Dann steht um 20.30 Uhr im Stadio Olimpico von Cortina d’Ampezzo das zweite Spiel der Finalserie auf dem Programm.

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 Lacedelli (17.05), 0:2 Seed (37.31/PP), 0:3 Parini (48.23), 0:4 De Zanna (56.07)