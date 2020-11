CoronafÃ¤lle in Passau und Deggendorf – Derby abgesagt!

Passau. (PM Black Hawks) Das Derby der Passau Black Hawks gegen den Deggendorf SC ist abgesagt. Ein Spieler der Passau Black Hawks wurde positiv...

Passau. (PM Black Hawks) Das Derby der Passau Black Hawks gegen den Deggendorf SC ist abgesagt.

Ein Spieler der Passau Black Hawks wurde positiv auf das Corona Virus getestet. „Dem Spieler geht es soweit gut. Es zeigen sicher keinerlei Krankheitssymptome bei dem betroffenen Spieler“. so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Die Passau Black Hawks sind derweil über das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Die Mannschaft der Passau Black Hawks hält sich strikt an die eingeführten Hygiene Maßnahmen und ist unter anderem bei den Trainingseinheiten in drei Kabinen aufgeteilt. Außerhalb der Eisfläche tragen alle Spieler zudem einen Mundschutz und halten den Mindestabstand ein. Die Passau Black Hawks informieren Fans und Medien sobald eine Entscheidung gefallen ist. -czo

Corona-News-Update: So geht’s jetzt weiter für den Deggendorfer SC

Deggendorf. (PM DSC) Am Samstag musste der Deggendorfer SC leider verkünden, dass das für heute geplante Derby auswärts bei den Passau Black Hawks nicht wie geplant stattfinden kann.

Nach einem Verdachtsfall bei den Drei-Flüsse-Städtern brachte heute der darauffolgende PCR-Test den Nachweis: ein Spieler der Black Hawks ist positiv und somit befindet sich die gesamte Passauer Mannschaft in Quarantäne.

Auch beim Deggendorfer SC hat sich der Corona-Verdachtsfall leider bestätigt. Der betroffene Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Wie geht es jetzt weiter für die Mannschaft von Henry Thom? Am kommenden Dienstag wäre das nächste Spiel gegen die Selber Wölfe angestanden. Dieses wurde jedoch auf Mittwoch verschoben. Spielbeginn bleibt um 20 Uhr.