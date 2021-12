Corona wird fÃ¼r die NHL zu einem Riesenproblem

Anzeige New York. (EM) Innerhalb von 36 Stunden sind über 20 Spieler in die COVID-19-Protokolle aufgenommen worden. Man muss kein Epidemiologe sein, um zu...

New York. (EM) Innerhalb von 36 Stunden sind über 20 Spieler in die COVID-19-Protokolle aufgenommen worden. Man muss kein Epidemiologe sein, um zu erkennen, dass das nicht gut sein kann.

Allerseits bemüht man sich, Schwarzmalerei um jeden Preis zu vermeiden, denn momentan scheint jeder Morgen eine neue Krise hervorzubringen. Viele flüchten sich in eine andere, schönere Welt, zum Beispiel ins Play Amo VIP Casino. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man die Fakten nicht mehr ignorieren kann:

Die NHL hat ein COVID-Problem. Und es wird nicht verschwinden.

In den letzten 36 Stunden sind 24 NHL-Spieler in die Ligaprotokolle aufgenommen worden, davon 11 allein in den letzten 24 Stunden. Damit ist die Gesamtzahl der Spieler, die aufgrund von COVID-Problemen außer Gefecht sind, auf 31 angestiegen. Vor allem bei den Flames ging die Situation am Montag so weit, dass sich die Liga gezwungen sah, die geplanten Spiele bis zum 16. Dezember zu verschieben.

Die Flames sind bereits das fünfte Team, dessen Spiele in dieser Saison verschoben wurden. Einige Wochen nach den Senators und den Islanders, die ebenfalls wegen des Virus in ihren Umkleidekabinen pausieren mussten, kam heute die Nachricht, dass das Spiel zwischen den Wilds und den Hurricanes heute Abend nach weiteren positiven Tests verschoben wurde.

Wo soll das alles hinführen? Die gute Nachricht ist, dass die Liga zu nahezu 100 % geimpft ist.

Die NHL will offensichtlich um jeden Preis eine weitere Vollsperrung vermeiden. Die Liga ist gerade erst wieder auf die Beine gekommen, nachdem die Pandemie die Einnahmen aus dem Eishockey um die Hälfte reduziert, das Wachstum der Gehaltsobergrenze für ein halbes Jahrzehnt gestoppt und eine massive Treuhandschuld der Spieler gegenüber den Eigentümern verursacht hat, die ein Schließen der Luken als Worst-Case-Szenario erscheinen lässt.

Die Liga hofft wahrscheinlich darauf, sich irgendwie in die Winterpause zu schleppen, um diese als inoffizielle Pause zu nutzen. Das Räderwerk dafür wurde bereits in Gang gesetzt, denn die NHL hat vor einigen Wochen ein Memo an alle 32 Teams herausgegeben, in dem sie Spieler und Angestellte auffordert, sich in der bevorstehenden Weihnachtspause so wenig wie möglich großen Versammlungen auszusetzen und alle von den Teams genehmigten Weihnachtsfeiern abzusagen. Das bringt zwar nicht viel, aber zumindest wird dadurch ein mögliches Spreader Event verhindert.

Aber so toll das auch ist, nichts davon ist von Bedeutung, solange wir nicht die Realität akzeptieren, dass der olympische Traum vorbei ist.

Aus logistischer, medizinischer und, offen gesagt, ethischer Sicht macht es keinen Sinn, die Saison Mitte Februar für drei Wochen zu unterbrechen, damit die besten Spieler des Sports nach Übersee reisen können, wo sie dann zusammen mit Athleten aus der ganzen Welt abgesondert werden und bei einem positiven Test möglicherweise einer dreiwöchigen Quarantäne unterzogen werden.

Der Terminkalender ist ohnehin schon dicht gedrängt, eine All-Star-Pause steht bevor, und weitere Verschiebungen werden mit ziemlicher Sicherheit noch folgen. Ab einem gewissen Punkt muss die Sicherheit der Spieler Vorrang vor allem anderen haben.

Im Moment muss die NHL alle Register ziehen, um sicherzustellen, dass ihr Produkt auf sichere Art und Weise weiterlaufen kann. Das erfordert Opfer. Und wenn das bedeutet, dass ein paar Spiele Ende Dezember aus dem Spielplan gestrichen werden müssen, dann soll es so sein.

