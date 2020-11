Corona Verdachtsfall nach Schnelltest bei den Riverkings â€“ Vorsorglich beide Spiele des Wochenendes abgesagt

Landsberg. (PM HCL) Jetzt ist eingetreten, was die Verantwortlichen der Riverkings immer befürchtet und auch erwartet haben: Nachdem beim Gegner des Spiels vom letzten...

Dieser fiel ebenfalls positiv aus. Es steht zwar die Bestätigung durch einen PCR Test noch aus, vorsorglich wurden daraufhin aber die Spiele gegen den EC Peiting sowie Regensburg an diesem Wochenende abgesagt.

Dazu Präsident Frank Kurz: „Es ist natürlich nach unserem recht guten Saisonstart sehr schade, dass wir wieder pausieren müssen. Diese Entscheidung war allerdings mit Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten alternativlos. Wir werden jetzt in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sehen, wann wir wieder den Trainings- und Spielbetreib aufnehmen können und was die nächsten konkreten Schritte sind, die wir unternehmen werden. Uns war klar, dass so ein Fall wie jetzt, bei allen Vorsichtsmaßnahmen durch unser Hygienekonzept, natürlich eintreten kann. Am wichtigsten ist jetzt natürlich, dass unser infizierter Spieler schnell wieder gesund wird. Wir wünschen ihm alle von Herzen gute Besserung.