Corona und kein Ende! Es bleibt bei vielen Klubs das Prinzip Hoffnung auf wenig Geisterspiele und eine ErhÃ¶hung der Coronahilfen Profisport

Köln. (EM) Kein guter Tag für den Eishockeysport. Durch den Abbruch der U20 Weltmeisterschaft wurde einmal mehr deutlich, was für ein Ritt auf der Radierklinge die Durchführung des Spielbetriebs auch in den deutschen Ligen momentan ist.

Außer in Berlin, wo bis zu 2500 Zuschauer die Spiele der Eisbären in der Mercedes Benz Arena verfolgen dürfen, mussten alle DEL Klubs nun zu Geisterspielen zurückkehren. Die Klubs aus Baden-Württemberg hatten schon am 8. Dezember erklärt, dass die zugelassene Zahl von 500 Zuschauern auf Basis der Coronaschutzverordnung für sie nicht darstellbar ist. Die Geisterspiele stellen die Klubs vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen.

Kölns Geschäftsführer Philipp Walter: “Das trifft uns knüppelhart”

Schon vor Weihnachten sendeten die Fischtown Pinguins einen Hilferuf. „Dank der Hilfe der Politik und der Unterstützung unserer Kooperationspartner sowie der Gehaltsverzichte der gesamten Belegschaft, konnten wir die vergangene Spielzeit mit einem dicken blauen Auge überstehen, was uns jedoch jetzt erwartet ist wirtschaftlich nicht mehr kalkulierbar,“ erklärten Geschäftsführer Hauke Hasselbring und Team-Manger Alfred Prey in einer Mitteilung. Mittlerweile hat der Nordseeklub erklärt, dass man auf die Unterstützung der Fans durch einen Verzicht auf Rückerstattungen hofft. Außerdem können Fans über den Online-Ticketshop weiterhin Karten für Geisterspiele erwerben und so die Pinguins unterstützen.

Ähnliche Sorgen treiben aber auch die Klubs mit den großen Arenen um. So erklärte beispielsweise Kölns Geschäftsführer Philipp Walter vor wenigen Tagen im Express: „Das trifft uns knüppelhart. Wir generieren 80 Prozent unserer Einnahmen am Spieltag, durch Kartenverkäufe, Fanartikel, Spieltags-Sponsoring und VIP-Bereiche. Das Finanzielle ist das eine, das Emotionale das andere.“

Und so hoffen die Profiklubs einmal mehr auf die Hilfe der Politik. Die hat signalisiert die „Coronahilfen Profisport“ zu verlängern. Die Deckelung von 1,8 Millionen Euro pro Klub soll möglichst angehoben werden. Diese Maximalsumme hatten die Eishockey-Klubs bereits erhalten, sie benötigten jetzt aber mehr.

„Im Frühjahr, zum Zeitpunkt der Lizenzierung, hat niemand mit der aktuellen Situation um die Omikron-Variante rechnen können. Es gab am einen oder anderen Standort die Hoffnung, ohne zusätzliche Hilfe von Gesellschaftern auszukommen und die mit den Spielern vereinbarten Corona-Klauseln nicht ziehen zu müssen. Das wird aber nun leider der Fall sein. Die aktuelle Lage kann für die Liga durchaus bedrohlich werden“, erklärte Jürgen Arnold, Geschäftsführer des ERC Ingolstadt und DEL Aufsichtsratsmitglied, gegenüber der Deutschen Presse Agentur (DPA).

Natürlich ist bei allen die Hoffnung da, dass die Geisterspiele nur für eine überschaubare Zeit zu meistern sind. Bis Ende Januar absolviert die DEL fast drei Spieltage pro Woche. Dann würde es, Stand heute, in die Olympiapause bis zum 20. Februar gehen. Allerdings hat auch hier die Aktualität die ursprünglichen Planungen überholt. Die NHL (National Hockey League) wird ihre Spieler, anders als ursprünglich geplant, nun doch nicht für Olympia abstellen. Dadurch werden zwangsläufig wesentlich mehr Spieler aus der DEL an Olympia für Deutschland, aber auch andere Nationen teilnehmen. Nach Coronaausbrüchen und frühzeitigen Zuschauerbeschränkungen wurden bereits einige Spiele nach hinten verlegt. Die Olympiapause galt bis vor wenigen Tagen als „Plan B“ falls weitere Spielverlegungen nötig sein sollten. Es bleibt abzuwarten, ob Klubs auch dann Spielverlegungen in die Olympiapause zustimmen, wenn sie relativ viele Nationalspieler für die Spiele abstellen.

Soweit die wirtschaftlichen und organisatorischen Probleme.

Schweizer Ligen und ICEHL setzen nun auch auf den Punktequotienten / Punkteteilung in Dänemark bei Spielabsage

Und dann ist da natürlich noch die massive Bedrohungslage des Spielbetriebs durch die nahende Omikron-Variante. Einen Saisonabbruch, wie am 10. März 2020 wollte und will man mit allen Mitteln versuchen zu verhindern. Aktuell ist die DEL noch von massiven Omikron-Ausbrüchen verschont. Es braucht allerdings keines Blickes in die Glaskugel, sondern eher in die europäischen Ligen, um die Gefahr zu erkennen.

So befinden sich in der Schweizer National League aktuell fünf der dreizehn Teams in Quarantäne. In der National League und der Swiss League, der zweiten Schweizer Liga, hat man nun den Punktequotienten eingeführt, den es in der DEL schon in der vergangenen Saison gab. Trotz aller Bemühungen rechnet man damit eventuell nicht alle Spiele absolvieren zu können. Anders als in Deutschland, wo die Regelung 10+1 gilt, hat man in der Schweiz die minimale Größe eines Teams per sofort von 12+1 auf 15+1 geändert. Die Belastungssteuerung der Spieler soll somit in einem „vernünftigen“ Rahmen bleiben.

In der multinationalen ICEHL (Österreich, Italien, Tschechien, Ungarn, Slowakei) hat man bislang den Spielbetrieb insgesamt gut meistern können. Innsbruck war hier vor einem Monat besonders stark betroffen. Die darunter angesiedelte Alps Hockey League (AHL) hingegen war nun ebenfalls von mehreren „medizinischen Vorsichtsmaßnahmen“ (so die offizielle Schreibweise in der Alpenrepublik) betroffen und hat dementsprechend Spiele absagen müssen. Auch dort wurde nun der Punketquotient eingeführt.

In Dänemark, wo Omikron schon weiterverbreitet ist, kam es in den letzten Tagen ebenfalls zu mehreren Spielabsagen. Meldet ein Klub dort sieben oder mehr Covid-Fälle, dann werden die Spiele abgesagt und für jedes Team mit 1,5 Punkten gewertet. Länderspiele und Turniere zwischen dänischen und norwegischen U-Nationalmannschaften wurden vor Weihnachten bereits aufgrund der neuen Bestimmungen in Norwegen ersatzlos gestrichen.

In der BE-NE-League (Belgien/Niederlande) wurde der Spielbetrieb im Dezember zumindest unterbrochen. Ob es zu einer Wiederaufnahme ab dem 7. Januar kommen wird, ist noch offen.

Die kommenden Tage werden eventuell schon aufzeigen, wie stark das deutsche Eishockey betroffen sein kann. Gesellschafter und Geschäftsführer der Klubs befinden sich mit der Liga seit Monaten mehrmals pro Woche im intensiven Austausch, um das Worst-Case-Szenario, den Saisonabbruch, mit allen Mitteln zu vermeiden.