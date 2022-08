Corona-Nachwirkungen: „Nun herrscht fÃ¼r beide Seiten Klarheit und ich kann meinen Weg neu sondierenâ€œ – Max Hofbauer und die Starbulls trennen sich

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und der 32-jährige Stürmer Maximilian Hofbauer geben die Vertragsauflösung des ursprünglichen 2-Jahres-Vertrags bekannt. Hofbauer somit nicht mehr Teil...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und der 32-jährige Stürmer Maximilian Hofbauer geben die Vertragsauflösung des ursprünglichen 2-Jahres-Vertrags bekannt.

Hofbauer somit nicht mehr Teil des Starbulls-Kaders.

Vergangene Saison ist der heute 32-jährige Stürmer Maximilian Hofbauer von den Starbulls Rosenheim mit einem 2-Jahres-Vertrag ausgestattet worden und wechselte somit vom Erzrivalen aus Landshut an die Mangfall. Hofbauer war in Rosenheim allerdings kein Unbekannter – in den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15 lief Hofbauer bereits für die Grün-Weißen auf.

Nachwirkungen von Corona

Nach der Verpflichtung und über die Saisonvorbereitung zeigten sich allerdings immer mehr die Nachwirkungen einer im November 2020 vorangegangenen Corona-Infektion. An Leistungssport war lange Zeit nicht zu denken. Dennoch kämpfte sich Hofbauer immer wieder zurück und konnte in der abgelaufenen Saison insgesamt 21 Spiele für die Starbulls bestreiten. Dennoch kamen nun beide Seiten zu dem Entschluss, dass eine Vertragsauflösung für beide Seiten die beste Option ist.

„Solche Nachwirkungen nehmen wir nicht auf die leichte Schulter und wir haben immer versucht Max so gut es geht zu unterstützen. Irgendwann mussten wir allerdings die Entscheidung treffen und klare Verhältnisse für beide Seiten schaffen. Mit der Vertragsauflösung hat unser Trainerteam eine klare Orientierung und auch Max kann einen neuen Weg in Zukunft einschlagen.“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Dankbar für die Unterstützung

Maximilian Hofbauer zur Vertragsauflösung: „Für meine Familie und mich war es keine leichte Zeit, ebenso wie für die Starbulls. Umso dankbarer bin ich für die Unterstützung der Vereinsleitung über die gesamte Saison hinweg, was alles andere als selbstverständlich ist. Ein Dank gilt auch allen Rosenheimer Fans, die mich und die Mannschaft immer super unterstützt haben. Nun herrscht für beide Seiten Klarheit und ich kann meinen Weg neu sondieren.“

Die Starbulls Rosenheim wünschen Maximilian Hofbauer auf dem privaten und vor allem gesundheitlichen Weg alles Gute.

Kaderübersicht 2022/2023 – Stand 03.08.2022

Torhüter: Kolarz, Mechel, Stocker

Verteidiger: Krumpe, Kolb, Pretnar, Reinig, Tölzer, Vollmayer, Kühnhauser

Stürmer: Daxlberger, Edfelder, Knaub, Krüger, Laub, McNeely, Reiter, Schmidtpeter, Snetsinger, Oswald, Stein, Rehmer, Strodel